Các diễn viên sử dụng tre làm đạo cụ trong một tiết mục trên sân khấu ngoài trời tại Khu du lịch văn hoá Suối Tiên.

Tìm hiểu văn hóa qua trò chơi

Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, các chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ban ngày đến tối. Theo đó, vào ban ngày, khuôn viên của khu diễn ra màn diễu hành kết hợp Việt phục. Tại khu vực Mega Central, các gia đình có thể cùng nặn tò he, chơi ô ăn quan và nhảy sạp.

Dịp này, Suối Tiên còn cũng tổ chức các trò chơi tương tác như thả bóng zíc zắc, biểu diễn nhạc nước tại Biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ... để thu hút du khách đến vui chơi.

Du khách tham quan Khu du lịch văn hóa Suối Tiên - một trong những điểm vui chơi tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Vào buổi tối, Khu du lịch văn hoá Suối Tiên giới thiệu chương trình đờn ca tài tử “Tiếng đàn hòa cùng non sông”, tiếp nối bằng vở diễn tái hiện truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh và màn pháo hoa. Ngoài các chương trình theo khung giờ, du khách có thể ghé Đền thờ Vua Hùng, tìm hiểu hình tượng rồng, lân, quy, phụng tại công trình Tứ Linh hoặc dành thời gian cho các trò chơi vận động.

Du khách chơi ô ăn quan tại không gian trò chơi dân gian của Khu du lịch văn hóa Suối Tiên.

Đại diện Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để người dân có thêm thời gian vui chơi cùng gia đình, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa quen thuộc. Vì vậy, đơn vị đã bố trí trò chơi dân gian để trẻ em có thể tham gia cùng cha mẹ, đồng thời đưa Việt phục, đờn ca tài tử và truyện dân gian vào các chương trình trải nghiệm.

Du khách có thể chọn hoạt động phù hợp với lứa tuổi, sở thích và dành trọn một ngày để khám phá khi đến với Khu du lịch văn hoá Suối Tiên vào hai ngày cuối tuần và Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11.

Các em học sinh xem triển lãm ảnh về di sản kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống Sài Gòn tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.

Ở trung tâm thành phố, Đường sách TP Hồ Chí Minh cũng đã khai mạc chuỗi hoạt động “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách” bằng triển lãm ảnh về kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống Sài Gòn. Bên cạnh các gian sách, chương trình có hoạt động giải mã di sản qua thử thách tương tác và trưng bày 6 bộ áo dài lấy cảm hứng từ quan họ, ví, giặm, đờn ca tài tử. Dịp này, Đường sách cũng dành chương trình riêng cho thiếu nhi với biểu diễn kịch, ảo thuật và trò chơi.

Bà Ngô Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, cho biết chuỗi hoạt động được tổ chức để đưa di sản đến gần công chúng và kết nối các giá trị truyền thống với đời sống hiện nay. Theo bà, người dân có thể tham gia gìn giữ văn hóa ngay tại nơi mình sinh sống. Tại Đường sách, việc tổ chức triển lãm, giao lưu và trưng bày ấn phẩm trong cùng một không gian tạo điều kiện để người xem tiếp tục tìm hiểu những câu chuyện gợi mở từ hình ảnh và tư liệu.

Du khách tranh thủ đến các điểm vui chơi, giải trí dịp cuối tuần.

Các nhà xuất bản cũng hưởng ứng dịp này bằng những ấn phẩm về lịch sử, phong tục và đời sống người Việt. Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu bộ "Cảo thơm" và bộ "Nếp cũ" của nhà nghiên cứu Toan Ánh. Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu "Đèn lồng của hải thần" - lấy cảm hứng từ phố cổ Hội An và "Cu Ngói ở Trà Sư" - câu chuyện về một chú chim non tại vùng rừng tràm An Giang. Các ấn phẩm của Kim Đồng được giới thiệu qua hệ thống nhà sách và các kênh phát hành trực tuyến.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, cho biết việc ra mắt sách và tổ chức các buổi giao lưu nhân Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh những người sáng tạo, bảo tồn và gìn giữ văn hóa. Nhà xuất bản chọn giới thiệu các tác phẩm khai thác lịch sử, chất liệu dân gian và cảnh sắc các vùng miền để bạn đọc, nhất là thiếu nhi, có thêm cách tìm hiểu đất nước.

"Câu chuyện về những chiếc đèn lồng gợi mở cho các em về phong tục và ký ức của phố Hội, còn hành trình của chú chim Cu Ngói đưa bạn đọc đến với thiên nhiên Nam Bộ", bà Vũ Thị Quỳnh Liên cho biết.

Cùng với việc giới thiệu ấn phẩm, các chương trình giao lưu tạo dịp để bạn đọc tìm hiểu cách tác giả đưa chất liệu văn hóa vào tác phẩm.

Kết nối ẩm thực, giải trí với hành trình du lịch

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, Thành phố triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại 168 phường, xã, đặc khu theo Kế hoạch số 556/KH-UBND.

Theo đó, đường đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những địa điểm trọng tâm, với các chương trình hát bội, cải lương, đờn ca tài tử và giao lưu văn hóa quốc tế. Dọc tuyến đường, các không gian trưng bày hình nón lá giới thiệu điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa. Người dân và du khách có thể xem phim, tìm hiểu sân khấu truyền thống hoặc thử làm sản phẩm thủ công cùng nghệ nhân.

Các chương trình nghệ thuật được tổ chức hướng đến kỉ niệm Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11.

Cụ thể, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút kết nối trực tiếp ba điểm cầu tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu); đồng thời bắn pháo hoa tại ba địa điểm này từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối 24/11.

Trong dịp này, các bảo tàng, di tích và nhà hát do Nhà nước quản lý thực hiện miễn hoặc giảm giá vé theo chương trình, tạo thêm cơ hội để học sinh, sinh viên, người lao động và du khách tiếp cận các hoạt động văn hóa.

Đại diện Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để các khách sạn, nhà hàng và khu du lịch giới thiệu bản sắc địa phương qua những trải nghiệm gần gũi. Mỗi đơn vị xây dựng chương trình theo thế mạnh của mình, từ trưng bày tư liệu về kiến trúc khách sạn đến giới thiệu món ăn vùng miền và tổ chức hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Doanh nghiệp mong muốn khách có thể kết hợp tham quan, dùng bữa và thưởng thức nghệ thuật để có một ngày vui chơi trọn vẹn.

Các khách sạn tại TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chương trình để thu hút du khách trải nghiệm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tại Khách sạn Continental Sài Gòn, triển lãm “Dòng chảy thời gian” giới thiệu ảnh tư liệu về lịch sử và kiến trúc công trình, kết hợp trưng bày xe máy, ô tô cổ. Khách lưu trú tại Khách sạn Oscar Sài Gòn có thể đi bộ đến Continental để tham quan và dùng bữa.

Khách sạn Grand Sài Gòn kết hợp thực đơn ba miền với hòa tấu nhạc cụ dân tộc, trong khi khu vực trước trụ sở UBND Thành phố và Khách sạn Rex Sài Gòn có chương trình trình chiếu ánh sáng 3D Mapping về lịch sử, văn hóa...

TP Hồ Chí Minh sẽ trình diễn Mapping về lịch sử, văn hóa tại toà nhà UBND - HDND TP Hồ Chí Minh vào tối 22/11.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Ngày Văn hóa Việt Nam là một trong những sự kiện góp phần tạo sức hút cho du lịch Thành phố dịp cuối năm. Sở đã phối hợp với các sở, ngành và doanh nghiệp phát triển sản phẩm đô thị dựa trên thế mạnh văn hóa, lịch sử, ẩm thực, du lịch đường sông và các hoạt động ban đêm.

Việc kết nối điểm tham quan với dịch vụ ăn uống, giải trí và lưu trú giúp du khách có thêm lựa chọn trong cùng một chuyến đi, qua đó khuyến khích khách lưu lại lâu hơn.