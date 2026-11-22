Các đại biểu tham dự Lễ khai trương Bảo tàng Long Giang

Đến dự có ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá; đại diện lãnh đạo Sở VHTT, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình; các nhà khảo cổ, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử; đại diện các hội cổ vật, bảo tàng trong và ngoài tỉnh; đại diện các công ty lữ hành, nhân dân và du khách đến tham dự.

Lễ khai trương Bảo tàng Long Giang là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động đặc sắc mà Bộ VHTTDL giao Cục Di sản văn hoá phối hợp với Sở VHTT tỉnh Ninh Bình tổ chức chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24.11) và Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23.11).

Các đại biểu ấn nút chính thức khai trương Bảo tàng Long Giang

Phát biểu tại Lễ khai trương, bà Nguyễn Thị Trâm, Giám đốc Bảo tàng Long Giang chia sẻ: Việc xây dựng một bảo tàng ngoài công lập không đơn thuần là xây dựng một công trình hay bố trí các phòng trưng bày. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để mỗi hiện vật được “cất tiếng nói”, giúp người xem cảm nhận được giá trị lịch sử, văn hoá và những thông điệp mà cha ông ta gửi gắm qua từng thời thời kỳ lịch sử.

Ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá đại diện Cục Di sản văn hoá tặng hoa chúc mừng Bảo tàng Long Giang

Chúng tôi mong muốn, Bảo tàng Long Giang sẽ trở thành nơi kết nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa các nhà nghiên cứu với cộng đồng và du khách. Xây dựng nơi đây thành một không gian văn hoá mở, nơi học sinh, sinh viên, nhân dân và du khách không chỉ đến ngắm nhìn còn được học tập, trải nghiệm thực trong không gian di sản.

Ông Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Trong những năm qua, bên cạnh hệ thống bảo tàng công lập, Đảng và Nhà nước ta có chủ trương khuyến khích xã hội hoá, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư thành lập và hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Việc ra đời của Bảo tàng Long Giang ngày hôm nay là một minh chứng sinh động của chủ trương đúng đắn đó.

Bảo tàng Long Giang lưu giữ, bảo quản trên 4.000 hiện vật

Để Bảo tàng Long Giang phát huy tốt hơn nữa giá trị trong thời gian tới, ông Ngô Thanh Tuân đề nghị bảo tàng thực hiện tốt chức năng bảo tồn và phát huy giá trị, thường xuyên làm giàu thêm bộ sưu tập, thực hiện tốt công tác bảo quản, kiểm kê để các hiện vật luôn được an toàn và bền vững theo thời gian.

Đối mới phương thức trưng bày và giáo dục, ứng dụng công nghệ số, thuyết minh thông minh, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản cho thế hệ trẻ, giúp câu chuyện lịch sử và văn hoá trở nên sống động, gần gũi hơn với công chúng.

Các đại biểu, các nhà sưu tầm, nhà nghiên cứu tham quan Bảo tàng Long Giang

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý du lịch, các công ty lữ hành để đưa bảo tàng trở thành một điểm đến hấp dẫn trong hành trình tham quan của du khách đến với Cố đô Hoa Lư.

Một số hiện vật tại Bảo tàng Long Giang

Bảo tàng Long Giang là bảo tàng cổ vật tâm huyết của ông Nguyễn Mạnh Cường. Ông bắt đầu sưu tầm cổ vật từ năm 2000, sau hơn 20 năm, “kho báu” của ông đã có trên 4.000 hiện vật phong phú, từ những chiếc rìu đá thô mộc của thế kỷ thứ III đến những món đồ đồng Đông Sơn tinh xảo, từ đồ gốm sứ thời Đinh, Lê, Lý, Trần đến những hiện vật bằng gỗ, bằng đồng của các thế kỷ sau này…

Và chỉ trong nửa năm 2026, ông lại sưu tầm thêm được 400 hiện vật sành, sứ, gốm còn khá nguyên vẹn có niên đại từ thời Lý, Trần.