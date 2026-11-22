Bất chấp thời tiết mưa rét, nhiều du khách vẫn vượt quãng đường xa lên Tà Xùa dịp cuối tuần với hy vọng được chiêm ngưỡng biển mây.

Lượng phương tiện đổ về Tà Xùa tăng trong những ngày thời tiết lạnh. Trên các tuyến đường dẫn đến những điểm ngắm cảnh, lượng khách đổ về đông khiến giao thông bị cản trở.

Nhiệt độ tại Tà Xùa những ngày này dao động khoảng 13–16 độ C vào ban ngày, giảm xuống còn 9–10 độ C khi đêm về.

Tại điểm du lịch Thảo nguyên Tà Xùa, có rất đông du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Thống kê, toàn xã Tà Xùa hiện có 148 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó 88 hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng, với khả năng phục vụ khoảng 3.000 lượt khách/ngày, đêm. Dịp cuối tuần, lượng khách tăng cao, nhiều cơ sở lưu trú có công suất phòng lớn, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Giá phòng dao động từ 150.000 đồng/giường dorm đến 750.000 đồng/phòng riêng; bungalow, căn hộ từ 700.000 đồng đến 1,6 triệu đồng/đêm.

Theo ông Đỗ Văn Xiêm - Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, dịp cuối tuần, lượng khách tăng cao nên địa phương tăng cường tuần tra, bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời nhắc nhở các cơ sở lưu trú niêm yết giá công khai, không tự ý tăng giá. “Du khách cần chủ động đặt phòng tại các cơ sở uy tín để tránh bị lừa đảo. Khi di chuyển và tham quan các điểm săn mây, cần tuân thủ hướng dẫn, không đi vào khu vực nguy hiểm, địa hình cheo leo, đường trơn trượt để bảo đảm an toàn”, ông Xiêm cho biết.

Nằm ở độ cao trên 1.500m, Tà Xùa nổi tiếng với cảnh sắc núi rừng, biển mây cùng nhiều điểm tham quan như Sống lưng khủng long, đỉnh Gió, mỏm Cá Heo, thảo nguyên và rừng nguyên sinh. Ngày 27/9, điểm đến này được World Travel Awards vinh danh là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026”.