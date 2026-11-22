Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa” diễn ra lúc 20 giờ 10 ngày 24.11 tại quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới), với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ 1 năm 2026 sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Ảnh: Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị.

Điểm nhấn là chương trình khai mạc diễn ra từ 20h10 đến 21h40 ngày 24.11 tại phường Đồng Hới và phường Nam Đông Hà. Trong đó, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới sẽ diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng màn bắn pháo hoa nổ tầm cao.

Tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (cơ sở 2), phường Nam Đông Hà, chương trình có biểu diễn lân sư rồng, nghệ thuật đường phố, trình diễn áo dài, lễ hội đường phố và bắn pháo hoa nổ tầm cao.

Không gian Ẩm thực với chủ đề “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An”. Thời gian: Từ ngày 24/11 đến ngày 25/11/2026. Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh (cũ), đường Hùng Vương, phường Đồng Hới.

Từ ngày 26–30.11, chương trình săn mây diễn ra vào sáng sớm tại Điện gió Amacao, xã Tân Lập và đồi Cu Vơ, xã Hướng Phùng - với sự kết hợp giữa vẻ hùng vĩ của núi rừng, nét mềm mại của mây trời và những công trình năng lượng hiện đại tạo nên bức tranh thiên nhiên đặc biệt của vùng phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Bôn.

Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Ấn Độ qua điện ảnh Bollywood. Thời gian: 24/11/2026 - 25/11/2026 . Địa điểm: Phường Đồng Hới và các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lễ hội bia Camel. Thời gian: 17h00 - 22h00 hàng ngày, từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2026. Địa điểm 1: Sân Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh (cũ), đường Hùng Vương, phường Đồng Hới. Địa điểm 2: Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh (cơ sở 2), phường Nam Đông Hà.

Từ ngày 27 - 29.11, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 với chủ đề "Bay trên quê hương thanh bình" sẽ được tổ chức tại quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải.

Ngày 27.11, tại Bến hoa đăng Thạch Hãn (phường Quảng Trị) sẽ diễn ra lễ hội hoa đăng cầu siêu các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là liveshow của ban nhạc Bức Tường và Microwave, diễn ra từ 20 - 22 giờ ngày 25.11 tại quảng trường Hồ Chí Minh. Trước đó, du khách có thể trải nghiệm chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV tại xã Nam Trạch.

Biểu diễn mô tô nước (Jeski) tại sông Nhật Lệ. Thời gian: 17h30 - 18h30 và 20h00 - 21h00, ngày 26/11/2026. Địa điểm: Sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Từ ngày 26–30.11, chương trình săn mây diễn ra vào sáng sớm tại Điện gió Amacao, xã Tân Lập và đồi Cu Vơ, xã Hướng Phùng.

Du lịch hang động luôn là "đặc sản" của Quảng Trị - Ảnh: VQG PN-KB.

Ngày 28.11 có hành trình chinh phục cung đường Phong Nha – Khe Sanh bằng mô tô, đi qua U Bò, Trường Sơn, Sa Mù và Hướng Phùng.

Ngày 29.11 có lễ hội yoga biển tại Đồng Hới và hoạt động thả chim bồ câu hòa bình tại Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải.

Chương trình biểu diễn của lực lượng Công an nhân dân dự kiến tổ chức tối 28.11 tại khu vực Nam Đông Hà, Đông Hà và tối 29.11 tại Đồng Hới.

Ngày 30.11, Quảng Trị sẽ công bố các sản phẩm du lịch mới, gói chương trình kích cầu du lịch năm 2027. Chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026. Thời gian: 19h00 - 22h00, ngày 30/11/2026. Địa điểm: Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh, phường Đồng Hới.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ 1 năm 2026thông qua sự kiện, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng kiến tạo những sản phẩm du lịch mới mẻ, tạo thêm động lực kích cầu du lịch, phát triển các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng và tạo đà cho Năm Du lịch quốc gia Quảng Trị 2027.