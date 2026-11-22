Di sản thế giới Côn Sơn-Kiếp Bạc. (Ảnh: Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc)

Hoạt động mở cửa miễn phí cũng là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh, lan tỏa giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Côn Sơn-Kiếp Bạc thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc, đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới.

Đến đây, người dân và du khách có dịp tìm hiểu những dấu ấn lịch sử gắn với sự nghiệp của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn; Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và các vị Tổ sáng lập Thiền phái Trúc Lâm.

Những địa danh như chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, giếng Ngọc, Bàn cờ tiên cùng vùng núi Phượng Hoàng, Kỳ Lân tạo nên không gian văn hóa, tâm linh đặc sắc.

Theo Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc Nguyễn Thị Liên, Ban Quản lý di tích đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về đón tiếp, hướng dẫn, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, sẵn sàng phục vụ người dân, du khách tham quan, chiêm bái an toàn, văn minh.