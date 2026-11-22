Các thí sinh tham dự tại cuộc thi thư pháp.

Tham dự, có đại diện Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia, lãnh đạo các sở, ngành, các tổ chức, chuyên gia và nghệ nhân đến từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại chương trình, Hoạ sỹ tranh thủy mặc Hàn Quốc Choi Byung-guk và nhà thư pháp, TS. Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có màn trình diễn thư pháp trên trang phục áo dài Việt Nam và hanbok Hàn Quốc. Hoạt động thu hút đông đảo đại biểu, công chúng và du khách thích thú theo dõi, tạo không gian giao lưu nghệ thuật, kết nối nét đẹp trang phục truyền thống với nghệ thuật thư pháp Việt Nam và Hàn Quốc.

Đặc biệt, cuộc thi viết thư pháp chữ Hàn Quốc tái hiện không gian trường thi trong kỳ thi Hội dưới triều Nguyễn, với gần 80 sĩ tử tham gia. Các thí sinh chủ yếu là sinh viên chuyên ngành tiếng Hàn tại các trường đại học và những người yêu thích văn hóa truyền thống. Các thí sinh sử dụng mực mài trên nghiên đá Nampo của thành phố Boryeong để thể hiện tác phẩm thư pháp chữ Hàn, qua đó giới thiệu vẻ đẹp chữ viết Hangeul và giá trị văn học, nghệ thuật của Việt Nam và Hàn Quốc. Các tác phẩm đạt giải sẽ được trưng bày tại Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế từ ngày 22 đến 27/12/2026.

Bên cạnh phần thi, các thí sinh còn trải nghiệm những trò chơi cung đình, dân gian truyền thống của Huế như Đầu hồ, Bài vụ, Xăm hường và Thả thơ.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ban tổ chức định hướng duy trì cuộc thi định kỳ hằng năm, từng bước trở thành hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa tại Huế.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Trình diễn cổ phục Hanbok tại sự kiện.

Hoạ sỹ tranh thủy mặc Hàn Quốc Choi Byung-guk (bên phải) trình diễn thư pháp trên trang phục Hanbok.

TS. Nguyễn Phước Hải Trung trình diễn thư pháp trên trang phục áo dài Việt Nam.

Giới thiệu 2 tác phẩm thư pháp sau khi hoàn thiện.

Cuộc thi viết thư pháp chữ Hàn Quốc tái hiện không gian trường thi trong kỳ thi Hội dưới triều Nguyễn.