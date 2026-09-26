Đồng đội sát vai

Ở nội dung thuyền đôi nữ hai mái chèo, Tú Uyên và Bích Ngọc xuất sắc xếp thứ 3 chung cuộc với thời gian 7 phút 2,68 giây. Sau khi cán đích, Bích Ngọc kiệt sức, phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ. Vì vậy, ở phần trao huy chương diễn ra sau đó, Bích Ngọc không thể đứng cùng Tú Uyên để tận hưởng thành quả.

Tuy nhiên, không vì thế mà phần nhận huy chương của tuyển thủ rowing Việt Nam trở nên đơn độc. Ở phần vinh danh, Tú Uyên giơ tay xếp hình trái tim, hướng sang khoảng không phía bên trái, biểu thị thông điệp Bích Ngọc đang đứng cùng mình. Khoảnh khắc Tú Uyên cười rạng rỡ, nhưng khiến những người có mặt trực tiếp lặng đi vài nhịp. Thể thao không chỉ được biết đến bởi thành tích, sự cố gắng vượt qua khó khăn mà còn được tô điểm bằng tình đồng đội. Tinh thần đó vô cùng quan trọng đối với bất cứ môn thể thao nào, đặc biệt là ở nội dung đôi của môn rowing, nơi thành tích được quyết định không chỉ bởi nhịp chèo mạnh mẽ mà còn đến từ sự ăn ý, cùng hướng về phía trước của đồng đội.

Khoảnh khắc Trần Thị Tú Uyên nhận huy chương đồng khi Phạm Thị Bích Ngọc không thể góp mặt. Ảnh: TAM NINH

Do ảnh hưởng của mưa bão tại Nhật Bản nên môn rowing bị rút ngắn lịch thi đấu từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Vì vậy, việc chuẩn bị thể lực, hồi phục của các vận động viên là điều đáng lo ngại. Điều đó được thể hiện qua những guồng chèo đầy nỗ lực của các tuyển thủ, qua hình ảnh nôn khan vì kiệt sức của Bích Ngọc, nhưng trên tất cả, đó chính là vẻ đẹp của thể thao: Vượt lên chính mình.

Khoảnh khắc ngẫu hứng nhưng với tấm lòng vô cùng chân thành của Tú Uyên hướng về người đồng đội đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: Đoàn kết mở đường thành công. Để có mặt tại ASIAD 20 tranh tài với những tay chèo hàng đầu châu lục, Tú Uyên và Bích Ngọc đã vượt qua biết bao vất vả. Đó là những ngày đội nắng mưa trên các hồ nước tập chèo, là những vết chai sạn trên đôi tay, là khuôn mặt rám nắng... Và để có thể phối hợp ăn ý trong từng nhịp chèo, họ đã gắn bó, sẻ chia với nhau trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.