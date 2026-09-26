Tuyển Thái Lan thắng đậm Pakistan trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026

Chiều 26/9, Thái Lan bắt đầu hành trình tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đọ sức với Pakistan.

Với dàn nhân sự có chất lượng tốt hơn, Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, Pakistan lại kéo thấp đội hình chơi phòng ngự và chờ thời cơ phản đòn.

Thái Lan (áo trắng) có trận đấu áp đảo hoàn toàn trước Pakistan (Ảnh: FA Thailand).

Trước cách chơi lùi sâu của đối thủ, các chân sút Thái Lan gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khu vực 16m50. Do đó, đội bóng xứ Chùa vàng tìm đến những tình huống sút xa để giải quyết vấn đề.

Phút 11, Suphanan nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút chìm khá căng, nhưng bóng đi chệch khung thành Pakistan.

Ở chiều ngược lại, Pakistan dù thi đấu với đội hình thấp nhưng vẫn có cơ hội để phản công.

Phút 26, đội bóng Nam Á tổ chức lên bóng nhanh trước khi thực hiện đường chuyền ngược thuận lợi vào trung lộ. Một cầu thủ Pakistan băng lên dứt điểm nhưng cú sút quá nhẹ và không thể gây khó khăn cho thủ môn Thái Lan.

Sau nhiều tình huống gây sức ép, Thái Lan cuối cùng cũng có được điều mình cần là bàn mở tỷ số.

Phút 31, Teerasak băng vào cứa lòng nhưng bị thủ môn Butt cản phá. Bóng sau đó tiếp tục được đưa trở lại vòng cấm và một cầu thủ Thái Lan đánh đầu cận thành nhưng vẫn chưa thắng được thủ môn đối phương. Tuy nhiên, Teerasak có mặt đúng lúc để đá bồi, đưa “Voi chiến” vượt lên dẫn trước.

Tìm được bàn thắng, các cầu thủ Thái Lan như trút bỏ được áp lực và chơi thanh thoát hơn hẳn.

Phút 41, Seksan Ratree thực hiện đường chuyền thuận lợi để Soonsup-Bell băng lên dứt điểm một chạm rất nhanh. Thủ môn Pakistan chạm được bóng nhưng không thể ngăn bàn thua thứ hai.

Ba phút sau, Teerasak tiếp tục đưa được bóng vào lưới Pakistan. Tuy nhiên, bàn thắng không được trọng tài công nhận do tiền đạo Thái Lan đã rơi vào thế việt vị trước khi dứt điểm.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan tiếp tục duy trì thế trận chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn. Mục tiêu của đội bóng áo trắng là ghi thêm bàn thắng để giải quyết sớm đối thủ.

Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng bàn thắng vào lưới Pakistan (Ảnh: FA Thailand).

Phút 50, Thái Lan thực hiện đường chuyền vượt tuyến hướng vào phía sau hàng phòng ngự Pakistan. Tuy nhiên, thủ môn Butt đã đọc tình huống tốt và kịp lao ra bắt gọn bóng.

Đến phút 54, HLV Anthony Hudson bắt đầu điều chỉnh nhân sự khi Supachok Sarachat vào sân thay Seksan Ratree, còn Supachai Jaided thế chỗ Soonsup-Bell.

Ở chiều ngược lại, Pakistan cũng thi đấu quyết tâm hơn và họ đã tạo ra pha bóng nguy hiểm nhất kể từ đầu trận.

Phút 57, Mohamed Hayan nhận bóng trong tư thế khá thoải mái và quyết định tung cú sút ngay, nhưng bóng trúng người hậu vệ Thái Lan rồi đi ra ngoài.

Có cơ hội nhưng không tận dụng được, Pakistan đã phải trả giá đắt. Phút 64, Teerasak Poeiphimai bắt volley rất nhanh trong vòng cấm. Bóng chạm một hậu vệ Pakistan đổi hướng và từ từ lăn vào lưới, nâng tỷ số trận đấu lên 3-0.

Dẫn trước đối thủ tới 3 bàn, các cầu thủ Thái Lan chủ động chơi chậm lại. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận dựa vào hàng tiền vệ cơ động và giàu kỹ thuật.

Phút 84, Teerasak Poeiphimai phá bẫy việt vị, thoát xuống đối mặt thủ môn Pakistan rồi dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 4-0 cho Thái Lan.

Đội hình xuất phát Pakistan vs Thái Lan: Pakistan: Butt, Agha, Arshad, Fazal, Iqbal, Khan, Raza, Shah, Ullah, Uzair, Zeb. Thái Lan: Khammai, Bihr, Suphanan, Kritsada, Kakana, Chaiyaphon, Teerasak, Seksan, Nattapong, Sarach, Soonsup-Bell.