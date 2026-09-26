Có Đình Bắc, U23 Việt Nam sẽ tránh được trận thua 0-4?

Câu hỏi về Nguyễn Đình Bắc xuất hiện ngay sau khi U23 Việt Nam thua Hàn Quốc 0-4 ở tứ kết ASIAD 20. Tám tháng trước, tiền đạo sinh năm 2004 từng ghi bàn giúp Việt Nam dẫn Hàn Quốc 2-1 ở trận tranh hạng ba U23 châu Á, trước khi hai đội hòa 2-2 và Việt Nam thắng trên chấm luân lưu.

Đình Bắc kết thúc giải đấu đó với 4 bàn và 2 kiến tạo, giành danh hiệu Vua phá lưới. Anh không chỉ ghi bàn đều đặn mà còn cho thấy khả năng tạo khác biệt trong những trận Việt Nam không kiểm soát nhiều bóng.

Tại Nagoya (Nhật Bản) tối 25/9, U23 Việt Nam thiếu đúng mẫu cầu thủ như vậy.

Việt Nam thiếu một mối đe dọa phía trên

Trước Hàn Quốc, Việt Nam chủ yếu phải chơi thấp và chờ cơ hội chuyển trạng thái. Trong thế trận ấy, tiền đạo phía trên không cần chạm bóng nhiều, nhưng phải đủ nhanh, đủ khỏe và đủ khéo để giữ bóng sau đường chuyền đầu tiên.

Đình Bắc phù hợp với yêu cầu đó. Anh có khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp, tăng tốc khi phía trước xuất hiện khoảng trống và tự kết thúc tình huống mà không cần quá nhiều sự hỗ trợ.

U23 Việt Nam vẫn có những thời điểm khiến Hàn Quốc gặp khó. Sau khi Lee Young-jun mở tỷ số ở phút 15, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh không vỡ trận ngay mà dần lấy lại thế cân bằng. Nguyễn Quang Bình từng sút trúng cột, còn Lê Văn Thuận đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị.

Báo chí Hàn Quốc cũng ghi nhận đội nhà có thời điểm chuyền hỏng nhiều và để Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn. Hàn Quốc phải chờ tới phút 77 mới có bàn thứ hai, đồng nghĩa trong hơn một giờ, Việt Nam vẫn giữ được trận đấu ở khoảng cách một bàn.

Nếu Đình Bắc có mặt, những khoảng thời gian ấy có thể trở nên nguy hiểm hơn cho Hàn Quốc. Chỉ cần một pha phản công được xử lý tốt hơn hoặc một tình huống cố định, thế trận có thể thay đổi đáng kể.

Điểm quan trọng không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn. Một tiền đạo tạo ra mối đe dọa sau lưng hàng thủ sẽ khiến đối phương không thể đẩy toàn bộ đội hình lên quá cao.

Hàn Quốc khi ấy có thể phải giữ lại thêm một tiền vệ hoặc yêu cầu hai trung vệ đứng thấp hơn vài mét. Khoảng cách nhỏ đó đủ giúp tuyến giữa Việt Nam bớt chịu sức ép và có thêm thời gian xử lý bóng.

Đình Bắc ghi 4 bàn, có 2 kiến tạo và giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026.

Đình Bắc cũng từng chứng minh giá trị ở các tình huống cố định. Bàn thắng của anh vào lưới Hàn Quốc tại U23 châu Á đến từ một cú sút phạt, kiểu tình huống có thể tạo khác biệt trong trận đấu mà Việt Nam không có nhiều cơ hội từ bóng sống.

Nếu tỷ số được đưa về 1-1 trước phút 77, Hàn Quốc chắc chắn phải chơi theo một kịch bản khác. Khi ấy, áp lực sẽ chuyển sang đội được đánh giá cao hơn, thay vì Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ.

Nhưng Hàn Quốc ở ASIAD đã khác

Vấn đề nằm ở chỗ trận đấu tại ASIAD không thể được so nguyên trạng với cuộc đối đầu hồi tháng 1. Hàn Quốc mang tới Nhật Bản đội hình mạnh hơn đáng kể. Họ có 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, trong đó có Kim Ji-soo, Bae Jun-ho, Yang Min-hyuk, Lee Hyun-ju hay Lee Young-jun, cùng ba suất quá tuổi.

Sự khác biệt thể hiện rõ trong cách Hàn Quốc duy trì chất lượng đội hình từ đầu đến cuối. Khi những phương án ban đầu gặp khó, HLV Lee Min-sung vẫn còn nhiều lựa chọn đủ tốt để tăng tốc trận đấu từ ghế dự bị.

Việt Nam thì không có chiều sâu tương tự. Khi tỷ số được nâng lên 2-0 ở phút 77, đội buộc phải đẩy cao hơn, kéo theo những khoảng trống phía sau. Hàn Quốc lập tức khai thác, ghi thêm hai bàn trong thời gian cuối để đưa tỷ số lên 4-0.

Ba bàn cuối không chỉ phản ánh khác biệt về kỹ thuật. Nó còn cho thấy chênh lệch về thể lực và số lượng phương án thay thế.

Hàn Quốc chỉ chơi hai trận vòng bảng do bảng đấu có ba đội, trong khi Việt Nam phải thi đấu đủ ba trận. Đến cuối tứ kết, khi cả hai cùng phải tăng tốc, lượng năng lượng còn lại không giống nhau.

Đình Bắc có thể giúp Việt Nam tấn công tốt hơn, nhưng anh không thể cùng lúc giải quyết mọi vấn đề. Anh không thể hỗ trợ các trung vệ trong những pha tranh chấp bóng bổng với Lee Young-jun, cũng không thể bù toàn bộ khoảng cách khi Hàn Quốc liên tục đưa những cầu thủ giàu tốc độ vào sân.

U23 Việt Nam chỉ bị Hàn Quốc dẫn 0-1 tới phút 77 trước khi nhận thêm ba bàn trong thời gian cuối trận.

Cũng cần nhớ Việt Nam từng thắng Hàn Quốc tại U23 châu Á không chỉ nhờ một mình Đình Bắc. Đó là tập thể có phong độ tốt, chơi cùng nhau trong cả giải và sở hữu nhiều mắt xích đạt trạng thái cao.

Nếu chỉ lấy Đình Bắc từ đội hình đó rồi đặt vào trận ASIAD, những điều kiện còn lại không tự động được tái tạo.

Có thể khác, nhưng khó đảo ngược hoàn toàn

Sự vắng mặt của Đình Bắc rõ ràng khiến U23 Việt Nam mất đi cầu thủ tấn công có khả năng tạo khác biệt lớn nhất. Trong một trận mà số cơ hội ít, những cầu thủ như anh càng có giá trị.

Có Đình Bắc, Việt Nam có thể giữ bóng tốt hơn ở những lần thoát pressing, phản công sắc hơn và khiến Hàn Quốc thận trọng hơn mỗi khi mất bóng. Một bàn thắng trong giai đoạn tỷ số còn là 0-1 thậm chí có thể kéo trận đấu sang một hướng hoàn toàn khác.

Nhưng từ khả năng đó tới kết luận Việt Nam sẽ tránh được trận thua đậm vẫn còn khoảng cách lớn. Hàn Quốc tại ASIAD mạnh hơn đội từng gặp Việt Nam đầu năm, trong khi lợi thế thể lực và chiều sâu đội hình của họ chỉ rõ nhất khi trận đấu bước vào 20 phút cuối.

Tỷ số 0-4 vì thế không chỉ phản ánh việc Việt Nam thiếu một tiền đạo giỏi. Nó cho thấy khoảng cách lớn hơn về chất lượng tổng thể, từ thể hình, tốc độ, khả năng duy trì cường độ đến lực lượng dự bị.

Đình Bắc có thể giúp U23 Việt Nam chơi một trận khác. Anh có thể khiến Hàn Quốc phải dè chừng hơn và giúp đội tận dụng tốt hơn những thời điểm thế trận còn cân bằng.

Nhưng để tránh hoàn toàn một thất bại đậm, Việt Nam cần nhiều hơn một Đình Bắc.