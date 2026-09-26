Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam trước Philippines: Đình Bắc, Xuân Son đá chính

Đáng chú ý trên hàng công, bộ đôi từng giành danh hiệu "Vua phá lưới" ASEAN Cup 2026 là Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son cùng đá chính, kết hợp với tân binh Williams Minh Hoàng tạo thành bộ ba tấn công.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trước Philippines. Ảnh: VFF

Ở tuyến giữa, Hoàng Đức chưa đạt trạng thái tốt nhất sau khi trở lại từ chấn thương nên được HLV Kim Sang-sik bố trí trên băng ghế dự bị.

Hoàng Hên và Thành Long đảm nhiệm vai trò ở trung tâm hàng tiền vệ, trong khi Cao Pendant Quang Vinh và Tiến Anh hoạt động ở hai hành lang cánh.

Hàng phòng ngự cũng chứng kiến một dấu mốc đáng chú ý khi trung vệ Việt kiều Adou Leygley Minh lần đầu đá chính cho đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này cùng Bùi Hoàng Việt Anh và Phạm Xuân Mạnh tạo thành bộ ba trung vệ.

Trong khung thành, Lê Giang Patrick tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Kim Sang-sik.

Việc sử dụng đội hình mạnh cho thấy đội tuyển Việt Nam không muốn đánh rơi điểm số ngay trận mở màn. Theo thể thức nhóm Premier Division, chỉ hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết, vì vậy mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng.

Một chiến thắng trước Philippines sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi, đồng thời tạo đà tâm lý trước cuộc chạm trán Thái Lan ngày 29.9, trận đấu được dự báo có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đua ở bảng B.