Đội hình Việt Nam vs Philippines: Xuân Son đội trưởng, 2 Việt kiều mới đá chính

HLV Kim Sang-sik vừa công bố đội hình đội tuyển Việt Nam xuất phát trong trận đấu với Philippines. Không có bất ngờ nào trong khung gỗ khi Lê Giang Patrik bắt chính. Phía trước anh là các trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh ở chính giữa, Phạm Xuân Mạnh đá lệch trái còn cầu thủ Việt kiều Adou Minh đá lệch phải.

Vị trí hậu vệ cánh trái gọi tên Cao Pendant Quang Vinh và ở phía đội diện là Trương Tiến Anh. Cặp hậu vệ cánh này có thể mang đến những hy vọng về khả năng hỗ trợ tấn công.

Xuân Son là đội trưởng đội tuyển Việt Nam.

Dựa vào danh sách đăng kí thi đấu, cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên và Lê Phạm Thành Long. Đương nhiên Thành Long chịu trách nhiệm cho mặt trận phòng ngự còn Hoàng Hên được dâng cao tấn công nhiều hơn.

Đây là trận đấu mà HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng vận hành đội tuyển với sơ đồ 3-4-1-2. Đình Bắc chơi hộ công cho cặp tiền đạo Nguyễn Xuân Son và Williams Minh Hoàng.

Đội tuyển Việt Nam đấu Philippines trong khuôn khổ vòng bảng Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 19h30 tại Bandung (Indonesia). Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào giải đấu với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á 2 lần liên tiếp. Dẫu có những khó khăn nhất định đến từ việc các đối thủ mạnh hơn, mục tiêu của Việt Nam vẫn là vào đến trận chung kết.

Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu vô địch của mình, đội tuyển Việt Nam cần làm tốt nhiệm vụ trước Philippines. Đội bóng đến từ quốc đảo này không hẳn quá mạnh, nhưng luôn thi đấu kỉ luật và cho thấy nhiều nét tích cực trong cách triển khai bóng.

Đội hình đội tuyển Việt Nam: Lê Giang Patrik, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Xuân Son.