Đến lúc Đình Bắc thức tỉnh trước những 'ông kẹ'

Ở góc sút gần như không còn khoảng trống, Đình Bắc vẫn vung chân. Bóng đi căng, găm vào lưới U23 Saudi Arabia và khiến chủ nhà U23 châu Á 2026 bị loại ngay vòng bảng. Vài ngày sau, trước U23 UAE ở tứ kết, anh đánh đầu ngược thành bàn từ tỷ lệ thành công siêu nhỏ. Đến trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, Bắc đứng trước quả phạt trực tiếp và lại táo bạo sút tung lưới đối thủ thuộc nhóm mạnh nhất châu Á.

Đình Bắc đã nhiều lần cho thấy ở cấp độ trẻ rằng anh không sợ những trận đấu mà áp lực dâng lên cao nhất. Nhưng câu chuyện ở cấp ĐTQG lại chưa đi cùng một quỹ đạo như thế.

Đến lúc điều đó phải thay đổi.

Đều có 5 pha lập công, Đình Bắc và Xuân Son cùng nhận danh hiệu Vua phá lưới ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Anh Tiến.

Danh hiệu MVP chưa trọn vẹn

ASEAN Cup 2026 là giải đấu rất thành công với Đình Bắc. Anh kết thúc chiến dịch với danh hiệu đồng Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải. Với người vừa bước sang tuổi 22 ngay trong trận bán kết lượt về, đó là bước tiến lớn, đủ để khẳng định vị trí ngày càng quan trọng của anh ở đội tuyển. Nhưng nếu bóc tách lớp hào quang ấy, vẫn còn một khoảng trống khó bỏ qua.

5 bàn của Bắc tại ASEAN Cup đều đến ở vòng bảng, trước Timor-Leste (hat-trick) và Campuchia (cú đúp). Khi bước vào giai đoạn knock-out, nơi áp lực tăng lên và mỗi khoảnh khắc có thể quyết định cả chiến dịch, anh không ghi bàn.

Bắc thực ra vẫn chơi tốt ở vòng knock-out: đá gần trọn các trận then chốt, được Sofascore chấm trong khoảng 7,0 đến 7,5 điểm, có một kiến tạo ở bán kết lượt về và thêm một kiến tạo ở chung kết lượt đi, trong đó pha giật gót cho Hai Long mở tỷ số ở Rajamangala là tối quan trọng.

Nhưng với một tiền đạo đang được kỳ vọng trở thành gương mặt hàng đầu, tiêu chuẩn cuối cùng vẫn nằm ở bàn thắng. Đó cũng là lý do danh hiệu MVP của Bắc, dù xứng đáng ở nhiều khía cạnh, vẫn chưa tạo cảm giác thuyết phục tuyệt đối.

Nghịch lý ấy càng rõ hơn nếu nhìn rộng ra toàn bộ chặng khởi đầu của anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Tính đến hiện tại, Đình Bắc có 8 bàn sau 21 trận cho ĐTQG. Con số không tệ với một cầu thủ 22 tuổi. Nhưng trong 8 bàn ấy, chỉ một lần anh làm tung lưới “cao thủ” là Nhật Bản tại Asian Cup 2024, với cú đánh đầu từng khiến cả châu Á chú ý.

Ngoài khoảnh khắc ấy, 7 bàn còn lại đều đến trước những đội dưới cơ ở Đông Nam Á gồm Philippines, Myanmar, Timor-Leste và Campuchia.

Bắc đã chạm trán hàng loạt đối thủ mạnh hơn như Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc, Iraq, Indonesia, Malaysia hay Thái Lan, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Một lần có thể là sự tình cờ, nhiều lần liên tiếp bắt đầu tạo ra một dấu hỏi.

7/8 bàn của Đình Bắc trong màu áo tuyển Việt Nam là vào lưới những đội chiếu dưới. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Khoảng cách giữa “ngôi sao trẻ” và trụ cột

Dấu hỏi ấy gần như không tồn tại khi Bắc khoác áo các đội tuyển trẻ: Loạt anh hào đã đề cập bị Bắc chọc thủng lưới ở U23 châu Á; còn tại SEA Games, U22 Thái Lan cũng nằm trong danh sách nạn nhân.

Cách Bắc ghi bàn trước họ cũng rất khác nhau: Có cú sút góc hẹp giàu tự tin, có pha đánh đầu đòi hỏi sức bật và cảm giác không gian, có quả phạt trực tiếp yêu cầu kỹ thuật lẫn bản lĩnh, lẫn cú penalty với áp lực nghìn cân khi đang bị dẫn 0-2.

Hãy nghe lại những phân tích này của BLV Quang Tùng ở U23 Châu Á: “Khả năng thành công trong những tình huống dứt điểm như thế đương nhiên là rất khó. Về mặt kỹ năng, người chơi bóng cần có được thời điểm chạm bóng có thể nói là tối ưu. Nhưng quan trọng nhất là bàn thắng vào lưới U23 UAE cũng như trước U23 Saudi Arabia đều là kết quả của những pha bóng đầy quyết đoán, đầy tự tin và dựa trên nền tảng của sự hình dung ở mức độ lý tưởng. Luôn luôn phải tin mình có thể làm được. Phải nghĩ được trong đầu rằng mình sẽ làm được”.

Nói cách khác, đây không phải mẫu cầu thủ chỉ biết bắt nạt các hàng thủ yếu hay tầm trung. Bắc đã chứng minh anh có vũ khí gây tổn thương những đối thủ mạnh.

Nhưng cấp ĐTQG là một câu chuyện khác: Không gian ít hơn, hậu vệ lì hơn, cường độ va chạm cao hơn. Một tiền đạo đôi khi có thể chỉ có một cơ hội rõ ràng trong cả trận và buộc phải biến nó thành bàn thắng, đó là bước chuyển mà nhiều tài năng trẻ phải vượt qua. Đến đây thì hẳn nhiều người nhớ những pha bỏ lỡ của Bắc trước Singapore...

Đình Bắc từng bị rút ra nghỉ sớm vì bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Singapore. Ảnh: Minh Chiến.

Từ “cầu thủ triển vọng” đến “trụ cột” không đơn giản là chuyện số tuổi hay số lần ra sân. Nó là khả năng mang những phẩm chất tốt nhất của mình vào những trận đấu khó nhất.

Khi bước sang tuổi 22 vào năm 2019, bằng tuổi Đình Bắc bây giờ, Nguyễn Quang Hải đã có ba bàn trước những đối thủ lớn cấp ĐTQG: Philippines vốn vẫn rất khó chịu tại AFF Cup 2018, Yemen ở trận quyết định vòng bảng Asian Cup 2019 và Malaysia tại vòng loại World Cup. Hai bàn cuối thậm chí là siêu phẩm.

Quang Hải thời điểm ấy cũng vừa đi qua giai đoạn bùng nổ ở cấp độ U23. Nhưng anh nhanh chóng chuyển những khoảnh khắc lớn ấy lên tuyển quốc gia. Đình Bắc đang đứng trước một ngưỡng cửa tương tự.

Đã đến lúc “giải vía”

Tin tốt là Đình Bắc vẫn duy trì được phong độ - điều không hề dễ dàng, để bước vào giai đoạn tiếp theo. Ở trận thua Gamba Osaka, lần đầu dự AFC Champions League Elite, Bắc vẫn là cầu thủ Việt Nam được chấm điểm cao nhất - 7,4. Ngay sau khi trở về từ ASEAN Cup, anh ghi bàn ngay trước CLB Công an TP.HCM ở Siêu cúp Quốc gia.

Đã đến lúc Bắc dần dần mang tư duy và sự bùng nổ ở cấp độ trẻ lên tuyển, ở hình hài cao nhất là bàn thắng. Anh chạy đà cũng tương đối đủ rồi.

Có thể gọi đó là “giải vía” nếu muốn. Nhưng thực chất, đây là quá trình trưởng thành. Một tiền đạo trẻ có thể sống bằng tốc độ, cảm hứng và sự bất ngờ. Một tiền đạo lớn cần biết xuất hiện đúng lúc ngay cả khi đối thủ đã nghiên cứu mình, khoảng trống đã bị khóa và cơ hội chỉ đến một lần.

Bắc đang tiến gần đến ranh giới ấy. Ở tuổi 22, anh còn nhiều thời gian. Nhưng bóng đá đỉnh cao hiếm khi chờ ai quá lâu. Khi một cầu thủ đã bước lên vị trí trung tâm của đội tuyển, những trận lớn sẽ tự tìm đến anh.

Một góc hẹp. Một cú đánh đầu. Một quả phạt trực tiếp. Đình Bắc từng có câu trả lời cho cả ba. Giờ anh cần một câu trả lời khác, ở một đẳng cấp lớn hơn.

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