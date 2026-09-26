Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026

Theo thông tin được công bố ngày 26/9, FPT Play và TV360 xác nhận sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026. Khán giả Việt Nam có thể theo dõi các trận đấu thông qua những kênh, nền tảng phát sóng như FPT Play, TV360.

FPT Play và TV360 chính thức sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026.

Thông tin này nhận được sự quan tâm khi trước đó, sát thời điểm đội tuyển Việt Nam bước vào giải, chưa có đơn vị trong nước nào công bố chính thức việc sở hữu bản quyền. Chi phí mà các đơn vị tại Việt Nam bỏ ra cho gói bản quyền hiện chưa được tiết lộ.

Theo truyền thông Thái Lan, mức giá bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 từng được chào bán ở mức 3 triệu USD, sau đó giảm xuống 2,6 triệu USD và tiếp tục được điều chỉnh còn khoảng 2 triệu USD.

Tính đến ngày 26/9, bảy quốc gia và vùng lãnh thổ được cho là đã có bản quyền phát sóng giải gồm Việt Nam, Malaysia, Australia, Indonesia, Bangladesh, Lào và Hong Kong (Trung Quốc). Trong khi đó, tại Thái Lan chưa có đơn vị nào công bố sở hữu bản quyền, dù đội tuyển nước này đã thi đấu trận mở màn gặp Pakistan.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 9 và tháng 10, quy tụ 14 đội tuyển và được chia thành hai hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam tham dự Division 1, nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia và Bangladesh. Các trận đấu thuộc Division 1 được tổ chức tại Indonesia, còn Division 2 diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc).

Theo lịch, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. Hai trận đầu diễn ra tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung, trong khi trận cuối vòng bảng được tổ chức tại sân Bung Karno, Jakarta.

Về tiền thưởng, FIFA ban đầu dự kiến dành 1 triệu USD cho đội vô địch. Tuy nhiên, theo thông tin được công bố, mức thưởng sau đó được điều chỉnh xuống còn 650.000 USD trong bối cảnh quá trình thương mại bản quyền truyền hình gặp khó khăn.