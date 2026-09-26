Tuyên Quang tổ chức Đại hội Thể dục thể thao đầu tiên sau hợp nhất

Diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, năm 2026.

Đại hội diễn ra từ ngày 26 - 29/9, với sự tham gia của 12 đoàn và hơn 1.300 vận động viên. Tại Đại hội, các vận động viên tranh tài ở 7 môn gồm: Điền kinh, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn, cà kheo và cờ vua. Thông qua Đại hội, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đánh giá phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở; phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích nổi bật để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tham gia các giải đấu cấp quốc gia.

Lực lượng quân đội diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, năm 2026.

Đại hội cũng góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, đơn vị; đồng thời thúc đẩy phát triển thể thao gắn với đời sống văn hóa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đoàn, vận động viên tham dự Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình, chấp hành nghiêm điều lệ, góp phần để Đại hội diễn ra an toàn, thiết thực và thành công.

Ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, phát biểu khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, năm 2026.

Ông Đỗ Hùng Đức nhấn mạnh, Đại hội thể dục thể thao lần I là dịp đánh giá phong trào thể dục, thể thao sau hợp nhất; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích nổi bật để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng. Tỉnh tiếp tục chú trọng phát triển thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, bảo tồn các môn thể thao dân tộc và huy động nguồn lực đầu tư cho thể thao.

Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 900 câu lạc bộ thể thao và hơn 7.000 đội thể thao cơ sở hoạt động thường xuyên. Nhiều môn thể thao dân tộc, truyền thống được duy trì, phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I, năm 2026.

Cùng với thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao từng bước đạt những kết quả tích cực. Nhiều vận động viên Tuyên Quang được tuyển chọn vào các đội tuyển quốc gia và đạt thành tích tại các giải đấu trong nước, khu vực và quốc tế. Tại SEA Games 33, các vận động viên của tỉnh thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia đã giành 8 huy chương ở các môn đua thuyền và bóng ném…

Thắp đuốc khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, năm 2026.

Từ nền tảng thể thao quần chúng, Tuyên Quang tập trung đầu tư các môn thế mạnh như Pencak Silat, Wushu, Vật và Đua thuyền, triển khai mô hình đào tạo “hình tháp 3 tầng” với 143 vận động viên ở các tuyến. Năm 2025, các vận động viên của tỉnh tham gia 34 giải khu vực và toàn quốc, giành 221 huy chương, gồm 45 Huy chương Vàng, 63 Huy chương Bạc và 113 Huy chương Đồng; đóng góp 27 vận động viên cấp Kiện tướng, 45 vận động viên cấp I cho thể thao nước nhà. Trên đấu trường quốc tế, vận động viên của tỉnh giành 3 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Đồng tại các giải vô địch Đông Nam Á và trẻ châu Á.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, năm 2026.

Ông Đỗ Hùng Đức cho biết: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án phát triển thể dục, thể thao đến năm 2030, định hướng 2035, chú trọng phát triển thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.