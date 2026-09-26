Futsal Việt Nam trở lại Top 20 thế giới

Các cầu thủ của đội tuyển futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Theo bảng xếp hạng futsal thế giới được FIFA công bố ngày 26/9, đội tuyển futsal nam Việt Nam thăng hạng từ vị trí thứ 22 lên thứ 20 với 1.210,93 điểm. Đội tuyển được cộng 19,49 điểm, mức tăng cao nhất trong số các đội tuyển nam ở kỳ xếp hạng này.

Với thứ hạng mới, Việt Nam đứng thứ năm châu Á, sau Iran (hạng 5 thế giới), Thái Lan (11), Nhật Bản (12) và Indonesia (14). Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ ba sau Thái Lan và Indonesia.

Đây cũng là sự trở lại của futsal Việt Nam trong nhóm 20 đội hàng đầu thế giới. Ở kỳ xếp hạng tháng 12/2025, Việt Nam từng tăng sáu bậc lên vị trí thứ 20, lần đầu góp mặt trong top 20, trước khi đứng thứ 22 ở kỳ xếp hạng tháng 5/2026.

Brazil tiếp tục giữ vị trí số một thế giới, xếp trên Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Argentina, Iran, Maroc, Nga, Kazakhstan, Ukraine và Pháp. Trong khi Việt Nam là đội giành thêm nhiều điểm nhất, Zambia có bước tiến lớn nhất về thứ hạng khi tăng bốn bậc lên vị trí 82.

Theo FIFA, bước tiến của đội tuyển Việt Nam có đóng góp quan trọng từ màn trình diễn tại Continental Futsal Championship 2026 diễn ra ở Nonthaburi (Thái Lan) hồi đầu tháng 8. Giải đấu quy tụ năm đội tuyển gồm chủ nhà Thái Lan, Nga, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định nhà vô địch.

Thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi trải qua bốn trận mà không nhận thất bại. Ngay trận mở màn, Việt Nam hòa đội tuyển Nga 2-2. Sau khi bị dẫn trước, các bàn thắng của Thịnh Phát và Thái Huy từng giúp Việt Nam vượt lên 2-1 trước khi đối thủ gỡ hòa.

Đội tuyển sau đó lần lượt thắng New Zealand 4-1 và Afghanistan 2-1. Ở lượt cuối gặp chủ nhà Thái Lan, Việt Nam bị dẫn ba bàn nhưng trở lại để giành kết quả hòa 3-3. Bốn trận bất bại giúp đội tuyển có hai chiến thắng, hai trận hòa và kết thúc giải ở vị trí á quân, xếp sau Nga do kém hiệu số bàn thắng-bại.

FIFA cũng đánh giá cao màn trình diễn của một số cầu thủ Việt Nam như Châu Đoàn Phát, Nguyễn Đa Hải và Từ Minh Quang trong hành trình tại giải. Đáng chú ý, những kết quả trước Nga và Thái Lan mang nhiều giá trị về điểm số bởi hai đối thủ này hiện lần lượt đứng thứ 7 và 11 thế giới.

Kết quả tại Continental Futsal Championship nối tiếp những dấu ấn của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026. Trước đó, đội tuyển vào tứ kết Giải futsal vô địch châu Á 2026 tại Indonesia và giành hạng ba Giải futsal vô địch Đông Nam Á 2026.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi tiếp tục là người dẫn dắt đội tuyển. Nhà cầm quân người Argentina từng đưa đội tuyển quê hương giành chức vô địch FIFA Futsal World Cup 2016 tại Colombia.

Bảng xếp hạng futsal thế giới của FIFA được tính theo hệ thống Elo, trong đó điểm số của mỗi đội thay đổi dựa trên kết quả các trận đấu và những yếu tố được quy định trong công thức xếp hạng. Vì vậy, việc giành kết quả tích cực trước những đội có thứ hạng cao có thể tạo ra mức tăng điểm đáng kể.

Ở bảng xếp hạng dành cho nữ, đội tuyển futsal nữ Việt Nam tiếp tục đứng thứ 11 thế giới với 1.142,22 điểm. Thành tích này giúp Việt Nam duy trì vị trí thứ tư châu Á, sau Nhật Bản, Thái Lan và Iran; đồng thời đứng thứ hai Đông Nam Á sau Thái Lan.

Đội tuyển nữ Thái Lan hiện xếp thứ 7 thế giới và thứ hai châu Á, trong khi Nhật Bản là đại diện châu Á có vị trí cao nhất với hạng 6. Brazil tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng nữ, theo sau là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Theo FIFA, kỳ cập nhật tiếp theo của bảng xếp hạng futsal nam và nữ thế giới sẽ được công bố vào ngày 11/12/2026.