'Hot girl điền kinh' Trung Quốc phá kỷ lục 24 năm của ASIAD

Chen Yujie là cái tên gây chú ý nhất của điền kinh Trung Quốc tại ASIAD 2026 sau khi phá kỷ lục 24 năm ở đấu trường này. Ảnh: Chalinee Thirasupa/Reuters.

Tối 25/9, Chen Yujie, VĐV chạy nước rút 17 tuổi của Trung Quốc, giành HCV 100 m nữ tại ASIAD 2026 với thành tích 11,06 giây. Cô đồng thời phá kỷ lục tồn tại 24 năm ở nội dung này tại sân chơi khu vực.

Với phong độ ấn tượng, Chen Yujie trở thành cái tên được chú ý nhất của điền kinh Trung Quốc. Cô gọi chiến thắng này là “món quà sinh nhật tuyệt vời nhất”, khi sắp tròn 18 tuổi vào tháng 12. Dù liên tục được tán dương, với nữ VĐV trẻ, đó mới chỉ là khởi đầu.

“Giờ đây, tôi đã là nhà vô địch ASIAD. Nhưng tôi muốn làm tốt hơn nữa tại các giải vô địch thế giới và Olympic”, cô chia sẻ với truyền thông.

Không có giới hạn

Chen Yujie tiết lộ sau khi trở thành nhà vô địch ASIAD, mục tiêu tiếp theo của cô là bảo vệ danh hiệu, theo The Straits Times.

“Tôi không còn ở vị thế chờ người khác thách thức mình nữa, mà sẽ trở thành người chủ động thách thức họ”, cô tự tin nói.

Chen sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung 200 m. Khi được hỏi còn muốn chạy nhanh đến đâu, VĐV 17 tuổi trả lời: “Tôi không có giới hạn”.

Chiến thắng của ngôi sao trẻ được truyền thông Trung Quốc kỳ vọng mở ra một chương mới cho điền kinh nước này. Tại sân chơi Olympic, Trung Quốc chưa từng giành HCV ở nội dung 100 m hoặc 200 m.

Trong cuộc đua, Chen Yujie đánh bại Shanti Pereira, VĐV Singapore từng 2 lần dự Olympic, với cách biệt 0,15 giây để giành HCV. Đây không phải lần đầu Chen vượt qua Pereira. Tại Giải vô địch điền kinh châu Á 2025, cô cũng đánh bại đối thủ 30 tuổi này để giành chức vô địch 200 m.

Chen Yujie (giữa) giành HCV tại Đại hội Thể thao châu Á ngày 25/9. Ảnh: Mark Cheong/The Straits Times.

Dù giành chiến thắng thuyết phục, Chen thừa nhận cô rất căng thẳng trước khi bước vào chung kết. “Khi còn ở sân tập, chân tôi run lên. Tôi rất sợ mình có thể xuất phát sớm và bị loại. Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó”, cô kể.

Trong bài phỏng vấn với Xinhua hồi tháng 4, Chen Yujie cho biết 3 năm trước, cô từng là người rước đuốc tại ASIAD Hàng Châu (Trung Quốc). Với cô, ASIAD khi ấy nằm ngoài tầm với. Giờ đây, với thành tích ấn tượng ngay ở lần đầu dự giải, Chen được trang web chính thức của Olympic gọi là “ngôi sao chạy nước rút mới”.

“Tôi muốn để lại dấu ấn cho các nữ VĐV chạy nước rút Trung Quốc, cũng như toàn châu Á”, cô bày tỏ.

Ngôi sao triển vọng

Trước ASIAD, Chen Yujie đã nổi lên như một trong những gương mặt đáng chú ý của điền kinh Trung Quốc. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2025, cô giành HCV 100 m và 200 m, trở thành VĐV trẻ nhất trong lịch sử 66 năm của Đại hội vô địch cả hai nội dung chạy nước rút.

Trước đó, tháng 11/2025, Chen tham gia rước đuốc cho Olympic mùa đông Milano-Cortina tại Hy Lạp, theo China Daily.

Dù nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, Chen cố gắng không để kỳ vọng của người khác tạo thêm áp lực. Cô cũng cho rằng phần lớn căng thẳng đến từ chính suy nghĩ của mình. “Đôi khi, tôi mất ngủ trước cuộc thi, nhưng cố gắng tiếp cận mọi thứ với tâm thế nhẹ nhàng hơn”, cô chia sẻ.

Chen đang theo học tại Trường Trung học Xiaoshi ở thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang). Vì tài năng trẻ thường xuyên phải đi thi đấu, trường xây dựng chương trình học riêng với các buổi kèm 1-1 để cô không bị bỏ lại phía sau. Cô cũng có gia sư tiếng Anh giúp duy trì khả năng ngôn ngữ khi thi đấu ở nước ngoài.

Lịch sinh hoạt của Chen khá kín: buổi sáng học văn hóa, buổi chiều tập luyện tại trường thể thao, tối trở lại trường tự học. Khi tập huấn, cô dành buổi sáng để nghỉ ngơi, chiều tập luyện và buổi tối học trên điện thoại, máy tính bảng.

Các bạn cùng lớp và thầy cô luôn theo dõi những cuộc đua của Chen. Khi cô giành HCV 200 m tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2025, cả lớp vỡ òa trong tiếng vỗ tay.

“Cô ấy là niềm tự hào của chúng tôi”, giáo viên Yao Peijie nói.

Chen Yujie giành HCV 100m nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 15 tại Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 17/11/2025. Ảnh: VCG.

Bố mẹ Chen đều từng là VĐV nhưng không ép con gái theo thể thao. Cô từng thử sức với nhiều hoạt động như múa, hội họa, tennis và taekwondo, trước khi được một HLV điền kinh phát hiện.

“Ban đầu, bố mẹ không thực sự muốn tôi chơi thể thao. Vì từng là VĐV, họ hiểu con đường này khó khăn thế nào và có lẽ không muốn tôi phải trải qua những gian khổ giống họ”, Chen kể.

Nhưng tài năng của cô nhanh chóng bộc lộ.

Tháng 6/2024, tại Giải vô địch quốc gia ở tỉnh Sơn Đông, Chen giành chức vô địch quốc gia đầu tiên ở nội dung 100 m, vượt qua hai VĐV từng dự Olympic là Liang Xiaojing và Ge Manqi.

Đến tháng 9/2025, cô trở thành VĐV nữ trẻ nhất tham dự Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 tại Tokyo (Nhật Bản), thi đấu ở vòng loại 200 m và nội dung tiếp sức 4x100 m.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2025, Chen tiếp tục gây ấn tượng khi phá kỷ lục châu Á U20 100 m nữ với thành tích cá nhân tốt nhất 11,10 giây trên hành trình giành HCV. Hai ngày sau, dù chưa hoàn toàn hồi phục, Chen tiếp tục vô địch 200 m với thời gian 23,02 giây, phá kỷ lục Đại hội được thiết lập từ năm 2001.

Khoảnh khắc khó khăn nhất đến sau chung kết 100 m. Chen trở về khách sạn khoảng 3h sáng sau lễ trao huy chương và kiểm tra doping, nhưng phải thức dậy lúc 6h để thi bán kết 200 m.

“Cảm giác như tôi chỉ vừa chợp mắt. Cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn nhưng tôi vẫn cố gắng điều chỉnh”, cô kể.

Chen sau đó còn giành HCĐ cùng đội tiếp sức 4x100 m nữ của tỉnh Chiết Giang và đứng thứ 4 ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100 m.

Chen Yujie tham gia cuộc đua tiếp sức 4×100m tại Giải tiếp sức điền kinh thế giới năm 2025, giúp Đội Trung Quốc giành chiến thắng với thành tích 43,03 giây. Ảnh: Xinhua.

Trong lần đầu dự Đại hội Thể thao toàn quốc, cô duy trì phong độ qua một tuần thi đấu cường độ cao, giành 2 HCV và 1 HCĐ, qua đó được đặt biệt danh thân mật “Chị cả nhỏ”.

Trên đường chạy, Chen gần như chỉ tập trung vào vạch đích. Ở những mét cuối của cự ly 200 m, khi các đối thủ chạy ngang nhau, cô không còn để ý đến xung quanh mà chỉ hướng mắt về phía trước.

Ngoài đường chạy, Chen cũng giữ lối suy nghĩ tương tự.

“Tôi còn cả một chặng đường dài phía trước. Tôi chưa đặt giới hạn cho bản thân. Tôi chỉ tiếp tục chạy về phía trước và cố gắng đi được xa nhất có thể”, cô bộc bạch.