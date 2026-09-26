Mancini trở lại, tuyển Ý nhận thất bại và tiếng la ó từ người hâm mộ

Sau khi liên tiếp không giành được vé dự World Cup, Ý tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề. Trong trận đấu thuộc Nations League hôm thứ Sáu, đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới để thua Bỉ 0-2 ngay trên sân nhà.

Đây là trận đấu đầu tiên của Ý kể từ thất bại trước Bosnia-Herzegovina ở vòng play-off hồi tháng 3.

Trận đấu cũng đánh dấu sự trở lại của Roberto Mancini sau gần ba năm rời đội tuyển Italia để dẫn dắt Saudi Arabia.

Nhà cầm quân 61 tuổi từng giúp Ý vô địch EURO 2021, trước khi bất ngờ từ chức vào tháng 8/2023. Ở lần tái xuất này, Mancini chứng kiến đội nhà thi đấu thiếu ổn định và để lộ nhiều khoảng trống trong phòng ngự.

Ảnh: Marco Rosi/Getty Images

Bỉ mở tỷ số ở phút 20 nhờ Mika Godts. Từ đường kiến tạo của Kevin De Bruyne trong lần thứ 125 khoác áo đội tuyển, Godts đi bóng qua hàng thủ Ý trước khi dứt điểm đánh bại Gianluigi Donnarumma.

Đến giữa hiệp hai, Dodi Lukebakio nhân đôi cách biệt cho Bỉ bằng cú sút từ ngoài vòng cấm sau một tình huống phản công. Ý đã để lộ những khoảng trống và phải trả giá bằng hai bàn thua.

Mancini cũng không tránh khỏi sự thất vọng khi chứng kiến đội bóng của mình thi đấu dưới sức. Chỉ 47.155 khán giả có mặt tại Stadio Olimpico, sân vận động có sức chứa khoảng 70.000 người, và bầu không khí càng trở nên căng thẳng sau khi Ý bị dẫn bàn.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội chủ nhà nhận những tiếng huýt sáo và la ó từ khán đài.

“Khi chúng tôi thua, không ai vui cả. Khi bạn thua, bạn có thể bị la ó”, Mancini nói sau trận đấu.

Trận đấu đầu tiên của Roberto Mancini trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ý đã kết thúc bằng thất bại trước Bỉ. Ảnh: Andreas SOLARO / AFP/Getty Images

Thất bại trước Bỉ cho thấy Ý vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, dù đội hình xuất phát của Mancini có tới 8 cầu thủ thường xuyên góp mặt trong chiến dịch vòng loại World Cup.

Hàng phòng ngự thiếu chắc chắn, khả năng chống phản công chưa tốt và những sai lầm cá nhân tiếp tục khiến Azzurri phải trả giá.

Thử thách tiếp theo của Ý sẽ còn khó khăn hơn khi đội bóng này lần lượt làm khách trên sân Thổ Nhĩ Kỳ, chạm trán Pháp rồi trở lại Bologna để tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ. Với Mancini, chuỗi trận phía trước sẽ là cơ hội để ông tìm ra lời giải cho những vấn đề đang tồn tại tại đội tuyển Ý.