Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam thăm, động viên Đỗ Duy Mạnh sau phẫu thuật

Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú thăm hỏi, động viên Đỗ Duy Mạnh trong thời gian trung vệ ĐT Việt Nam điều trị, phục hồi chấn thương

Trong cuộc gặp, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú dành thời gian hỏi thăm tình hình sức khỏe và quá trình hồi phục của Duy Mạnh.

Ông động viên trung vệ sinh năm 1996 giữ tinh thần tích cực, kiên trì thực hiện chương trình phục hồi theo hướng dẫn của đội ngũ y tế để từng bước lấy lại thể trạng và sớm trở lại sân cỏ.

Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam cũng khẳng định Liên đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho Duy Mạnh trong quá trình điều trị.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Phú chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn tới trung vệ ĐT Việt Nam, tiếp thêm động lực cho cầu thủ trong quãng thời gian phải tạm xa sân cỏ.

Đáp lại sự quan tâm, Duy Mạnh gửi lời cảm ơn tới Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú và lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam.

Trung vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội cho biết sẽ duy trì tinh thần lạc quan, tập trung tối đa cho quá trình điều trị và phục hồi, với mong muốn sớm trở lại thi đấu, tiếp tục đóng góp cho CLB cũng như ĐT Việt Nam.

Duy Mạnh tái phát chấn thương từ giai đoạn cuối mùa giải trước và phải nghỉ thi đấu từ cuối tháng 4 năm nay. Đến tháng 6, anh vẫn được HLV Kim Sang-sik triệu tập trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 và cùng ĐT Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn.

Đỗ Duy Mạnh đang trong quá trình phục hồi sau ca phẫu thuật chấn thương, hướng tới ngày trở lại sân cỏ

Tuy nhiên, do thể trạng chưa đáp ứng yêu cầu tập luyện và thi đấu, trung vệ này sau đó được Ban huấn luyện tạo điều kiện trở về CLB để tiếp tục điều trị.

Đầu tháng 9, Duy Mạnh sang Mỹ tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, song anh vẫn cần một quá trình phục hồi dài trước khi có thể trở lại thi đấu ở cường độ cao. Theo dự kiến, thời gian hồi phục của trung vệ sinh năm 1996 vào khoảng 6-9 tháng.

Khoảng thời gian phía trước vì thế đòi hỏi Duy Mạnh kiên trì với giáo án phục hồi và theo sát những chỉ dẫn chuyên môn. Sự quan tâm từ LĐBĐ Việt Nam cùng quyết tâm của bản thân cầu thủ được kỳ vọng sẽ giúp trung vệ ĐT Việt Nam từng bước lấy lại thể trạng, hướng tới ngày tái xuất sân cỏ.