ĐT Việt Nam bước vào trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 với nhiều thay đổi về nhân sự so với đội hình từng lên ngôi tại AFF Cup 2026. Trước Philippines, HLV Kim Sang-sik lựa chọn nhiều gương mặt mới, trong đó có 4 cầu thủ Việt kiều là Lê Giang Patrick, Adou Minh, Quang Vinh, Minh Hoàng và 2 ngoại binh nhập tịch là Xuân Son và Hoàng Hên.

Trong khung gỗ, Lê Giang Patrik tiếp tục được tin tưởng. Phía trên anh là hàng phòng ngự 3 người. Adou Minh được bố trí ở vị trí trung vệ lệch trái, Việt Anh đá trung vệ trung tâm, còn Xuân Mạnh đảm nhiệm vai trò trung vệ lệch phải.

Đội hình Việt Nam vs Philippines: HLV Kim Sang-sik để 4 cầu thủ Việt kiều đá chính

Ở hai hành lang, Quang Vinh xuất phát bên cánh trái. Bên cánh phải là Tiến Anh. Khu vực giữa sân được giao cho Hoàng Hên và Thành Long. Bộ đôi này sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ kết nối các tuyến, kiểm soát khu trung tuyến và hỗ trợ cả phòng ngự lẫn tấn công.

Trên hàng công, Đình Bắc được bố trí ở cánh trái, Xuân Son đá cao nhất và Minh Hoàng xuất phát bên cánh phải.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Minh Hoàng được HLV Kim Sang-sik trao suất đá chính cho ĐT Việt Nam. Sự xuất hiện của tiền đạo Việt kiều này là một trong những điểm đáng chú ý nhất trong đội hình xuất phát trước Philippines.

Cuộc đối đầu Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26-9 trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung, Indonesia. Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10.