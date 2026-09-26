Sở thích ít ai ngờ của các sao bóng đá
Cristiano Ronaldo mê bingo, Paul Pogba đầu tư đua lạc đà, còn Xavi thích săn nấm - đó là những thú vui ít ai ngờ của các sao bóng đá.
Bóng đá chiếm phần lớn cuộc sống của các ngôi sao, nhưng những thú vui phía sau ánh đèn sân cỏ lại phác họa một góc rất khác về họ.
Có người mê con số, kẻ thích săn nấm, người ngồi hàng giờ bên cần câu - mỗi người một cách để tạm rời xa sức ép của những khán đài chật kín.
Trên sân, Cristiano Ronaldo nổi tiếng với chế độ tập luyện khắc nghiệt và khát khao chiến thắng. Nhưng khi rời xa trái bóng, siêu sao người Bồ Đào Nha lại tìm niềm vui với trò bingo (dò số trúng thưởng).
Ronaldo bén duyên với trò chơi này trong thời gian khoác áo Man Utd và từng thừa nhận anh hồi hộp và bị cuốn hút bởi khi chờ con số cuối cùng. Chân sút 41 tuổi còn cho rằng bingo từng giúp mình cải thiện tiếng Anh trong những ngày đầu đặt chân tới Manchester.
Nếu sở thích của Ronaldo chỉ dừng ở những tấm thẻ số, Paul Pogba lại đưa thú vui của mình lên một tầm khác. Tiền vệ người Pháp mê đua lạc đà đến mức năm 2025 bỏ tiền đầu tư vào Al Haboob, đội đua có trụ sở tại Ả Rập Xê-út.
Pogba không đơn thuần góp vốn rồi đứng ngoài cuộc. Nhà vô địch World Cup 2018 từng dành thời gian xem các cuộc đua trên YouTube, nghiên cứu kỹ thuật và chiến thuật trước khi nhận ra môn thể thao này cũng đòi hỏi sự hy sinh, tinh thần đồng đội chẳng khác bóng đá.
Từ những đường chuyền đầy óc quan sát trên sân, tiền vệ Eberechi Eze lại đem tư duy chiến thuật sang cờ Vua. Ngôi sao Arsenal nằm trong nhóm 15% người chơi hàng đầu trên Chess.com, thậm chí từng bỏ túi 15.000 bảng sau một giải cờ kéo dài 4 ngày.
Axel Tuanzebe còn đi xa hơn với một trò chơi dành cho trẻ em. Cựu hậu vệ Man Utd từng lập kỷ lục Guinness khi hoàn thành Hungry Hungry Hippos trong 17,36 giây, vượt qua các đồng đội trong một sự kiện của CLB.
Trong khi đó, cựu danh thủ Xavi Hernandez lại thích xách giỏ vào rừng tìm nấm. Huyền thoại Barca có niềm đam mê với nấm học và thường tham gia những chuyến săn nấm hiếm.
Phil Foden chọn một thú vui bình lặng hơn để ‘xả’ áp lực bóng đá đỉnh cao. Tiền vệ Man City mê câu cá từ nhỏ, thường đi cùng cha và từng bắt được một con cá da trơn nặng khoảng 59kg trong chuyến đi tới Tây Ban Nha.
Riêng thủ môn Aaron Ramsdale thích huấn luyện chó để tìm sự thư thái, còn cựu tiền vệ Leicester Matt Oakley từng nuôi cá piranha bụng đỏ Nam Mỹ chỉ vì muốn sở hữu ‘một thứ gì đó khác thường’.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/so-thich-it-ai-ngo-cua-cac-sao-bong-da-post794050.html