Sở thích ít ai ngờ của các sao bóng đá

Bóng đá chiếm phần lớn cuộc sống của các ngôi sao, nhưng những thú vui phía sau ánh đèn sân cỏ lại phác họa một góc rất khác về họ.

Có người mê con số, kẻ thích săn nấm, người ngồi hàng giờ bên cần câu - mỗi người một cách để tạm rời xa sức ép của những khán đài chật kín.

Trên sân, Cristiano Ronaldo nổi tiếng với chế độ tập luyện khắc nghiệt và khát khao chiến thắng. Nhưng khi rời xa trái bóng, siêu sao người Bồ Đào Nha lại tìm niềm vui với trò bingo (dò số trúng thưởng).

Ronaldo bén duyên với trò chơi này trong thời gian khoác áo Man Utd và từng thừa nhận anh hồi hộp và bị cuốn hút bởi khi chờ con số cuối cùng. Chân sút 41 tuổi còn cho rằng bingo từng giúp mình cải thiện tiếng Anh trong những ngày đầu đặt chân tới Manchester.

Cristiano Ronaldo từng mê bingo từ thời còn khoác áo Man Utd. Ảnh: Getty Images.

Những tấm thẻ bingo từng trở thành thú vui của Ronaldo trong thời gian khoác áo Man Utd, đồng thời giúp anh cải thiện tiếng Anh. Ảnh: Getty.

Nếu sở thích của Ronaldo chỉ dừng ở những tấm thẻ số, Paul Pogba lại đưa thú vui của mình lên một tầm khác. Tiền vệ người Pháp mê đua lạc đà đến mức năm 2025 bỏ tiền đầu tư vào Al Haboob, đội đua có trụ sở tại Ả Rập Xê-út.

Pogba không đơn thuần góp vốn rồi đứng ngoài cuộc. Nhà vô địch World Cup 2018 từng dành thời gian xem các cuộc đua trên YouTube, nghiên cứu kỹ thuật và chiến thuật trước khi nhận ra môn thể thao này cũng đòi hỏi sự hy sinh, tinh thần đồng đội chẳng khác bóng đá.

Tiền vệ Paul Pogba đưa sở thích đua lạc đà lên một tầm khác khi đầu tư vào đội Al Haboob của Saudi Arabia năm 2025. Ảnh: AFP.

Đua lạc đà đặc biệt phổ biến tại Trung Đông, môn thể thao khiến Pogba dành thời gian tìm hiểu cả kỹ thuật lẫn chiến thuật. Ảnh: Getty.

Từ những đường chuyền đầy óc quan sát trên sân, tiền vệ Eberechi Eze lại đem tư duy chiến thuật sang cờ Vua. Ngôi sao Arsenal nằm trong nhóm 15% người chơi hàng đầu trên Chess.com, thậm chí từng bỏ túi 15.000 bảng sau một giải cờ kéo dài 4 ngày.

Tiền vệ Eberechi Eze bên bàn cờ, thú vui giúp ngôi sao Arsenal thỏa niềm đam mê với những cuộc đấu trí ngoài sân cỏ. Ảnh: Instagram.

Eze từng so tài cờ vua với tỷ phú Richard Branson và nằm trong nhóm 15% người chơi hàng đầu trên Chess.com. Ảnh: Instagram.

Axel Tuanzebe còn đi xa hơn với một trò chơi dành cho trẻ em. Cựu hậu vệ Man Utd từng lập kỷ lục Guinness khi hoàn thành Hungry Hungry Hippos trong 17,36 giây, vượt qua các đồng đội trong một sự kiện của CLB.

Hậu vệ Axel Tuanzebe nhận chứng nhận Guinness sau khi lập kỷ lục hoàn thành trò Hungry Hungry Hippos trong 17,36 giây. Ảnh: Instagram.

Hungry Hungry Hippos vốn là trò chơi dành cho trẻ em, nhưng lại giúp cựu hậu vệ Man Utd sở hữu một kỷ lục Guinness đặc biệt. Ảnh: Hungry Hungry Hippos.

Trong khi đó, cựu danh thủ Xavi Hernandez lại thích xách giỏ vào rừng tìm nấm. Huyền thoại Barca có niềm đam mê với nấm học và thường tham gia những chuyến săn nấm hiếm.

Huyền thoại Xavi Hernandez có niềm đam mê với nấm học và thường dành thời gian rảnh để vào rừng săn tìm những loại nấm quý. Ảnh: EPA.

Xavi trên đường biên trong vai trò HLV, hoàn toàn khác với hình ảnh đời thường khi cựu tiền vệ Barca xách giỏ vào rừng tìm nấm. Ảnh: EPA.

Phil Foden chọn một thú vui bình lặng hơn để ‘xả’ áp lực bóng đá đỉnh cao. Tiền vệ Man City mê câu cá từ nhỏ, thường đi cùng cha và từng bắt được một con cá da trơn nặng khoảng 59kg trong chuyến đi tới Tây Ban Nha.

Tiền vệ Phil Foden cùng em trai Logan khoe chiến lợi phẩm trong một chuyến câu cá, thú vui giúp anh tạm rời xa áp lực bóng đá đỉnh cao. Ảnh: The Sun.

Foden làm quen với cần câu từ khi còn nhỏ nhờ cha và duy trì niềm đam mê này tới hiện tại; anh từng bắt được cá da trơn nặng khoảng 59 kg tại Tây Ban Nha. Ảnh: MXH.

Riêng thủ môn Aaron Ramsdale thích huấn luyện chó để tìm sự thư thái, còn cựu tiền vệ Leicester Matt Oakley từng nuôi cá piranha bụng đỏ Nam Mỹ chỉ vì muốn sở hữu ‘một thứ gì đó khác thường’.