Đến nay, dự án trường mới đã đạt hơn 30% khối lượng công trình.

Tháng 9/2024, ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài sau bão số 3 (Yagi) khiến khoảng 10.000m3 đất đá từ sườn đồi phía sau Trường THCS Lâm Phú, huyện Lang Chánh (cũ), sạt xuống khu vực trường học. Sự cố làm hư hỏng hoàn toàn công trình nhà lớp học 2 tầng với 8 phòng đang trong quá trình xây dựng; nhiều đoạn tường rào, trụ bê tông bị gãy đổ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp tục ảnh hưởng đến các hạng mục khác. Trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngày 22/9/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất tại khu vực Trường THCS Lâm Phú.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, nhà trường phải di chuyển toàn bộ hoạt động dạy và học ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Do cơ sở vật chất hiện hữu không còn bảo đảm điều kiện sử dụng, các khối lớp được bố trí học tạm tại hai địa điểm: khối 6 học tại điểm chính Trường Tiểu học Tam Văn; các khối 7, 8 và 9 chuyển đến khu Buốc. Điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, các khối lớp phân tán ở hai nơi khiến việc bố trí phòng học, tổ chức các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh gặp không ít khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tam Văn cho biết: “Với phương án hiện tại, công tác dạy và học gặp rất nhiều khó khăn. Các thầy cô và học trò phải di chuyển xa hơn, không gian học tập chật hẹp, thiếu các phòng học bộ môn và trang thiết bị chuyên dụng. Nhà trường và phụ huynh mong muốn dự án xây dựng trường mới sớm hoàn thành để thầy trò có môi trường học tập ổn định, an toàn”.

Trong khi vị trí trường cũ không còn bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng, việc xây dựng một cơ sở mới trở thành yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị đầu tư dự án kéo dài do phát sinh những vướng mắc về thủ tục, khiến việc triển khai chưa thể thực hiện như mong muốn. Bởi vậy, sau hơn hai năm xảy ra sự cố, học sinh phân hiệu Lâm Phú vẫn phải duy trì việc học tại các địa điểm tạm.

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Văn Phú tiếp nhận vai trò chủ đầu tư, tập trung rà soát hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tiếp tục hoàn thiện những thủ tục còn vướng mắc, từng bước tháo gỡ khó khăn trong các khâu chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, thẩm định và lựa chọn nhà thầu.

Ông Vì Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Phú nhấn mạnh: “Xác định việc xây dựng trường mới là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm điều kiện học tập an toàn, ổn định cho học sinh, UBND xã đã tập trung rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư. Đến nay, dự án đã được triển khai thực hiện, đạt hơn 30% khối lượng công trình. Chúng tôi phấn đấu sẽ đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành trước thời hạn hợp đồng”.

Theo phương án được phê duyệt, phân hiệu Lâm Phú được xây dựng tại vị trí Trung tâm Văn hóa Lâm Phú cũ, với tổng mức đầu tư gần 40,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ. Dự án gồm các hạng mục chính như: nhà lớp học 3 tầng, nhà bộ môn 2 tầng, nhà hiệu bộ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và kè chắn đất. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện dạy học và bảo đảm an toàn tại địa điểm xây dựng mới.

Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành trước năm học mới 2027-2028. Tuy nhiên, với mong muốn sớm đưa trường mới vào sử dụng, chính quyền địa phương và đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, phấn đấu rút ngắn khoảng hai tháng so với kế hoạch.

Việc dự án được triển khai không chỉ giải quyết nhu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất mà còn mở ra cơ hội để thầy và trò phân hiệu Lâm Phú sớm trở lại với một môi trường giáo dục ổn định, an toàn. Phía trước vẫn còn khối lượng lớn công việc cần hoàn thành, song việc dự án chính thức được triển khai đã cho thấy mong mỏi bấy lâu của thầy cô, phụ huynh và học sinh có cơ sở sớm trở thành hiện thực. Điều quan trọng lúc này là công trình được thi công đúng cam kết, sớm bàn giao để các em không phải tiếp tục kéo dài những năm tháng học hành tạm bợ.