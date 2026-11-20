Hội nghị có 150 cử tri và lãnh đạo 4 phường Lĩnh Nam, Hoàng Liệt, Định Công, Yên Sở tham dự. Ảnh: PV

Tham gia tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND thành phố: Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; ông Trần Hợp Dũng, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố; ông Nguyễn Hà Duy, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố; cùng 150 cử tri và đại diện lãnh đạo 4 phường tham dự.

Công khai quy hoạch, bảo đảm quyền lợi người dân

Tại hội nghị, gần 10 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp, tập trung vào nhiều vấn đề, phản ánh những mối quan tâm thiết thực của người dân về quy hoạch đô thị, giải phóng mặt bằng, giao thông, trường học đến xử lý vi phạm trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở… Điểm chung của các kiến nghị là mong muốn những vướng mắc được xem xét, giải quyết với lộ trình và trách nhiệm cụ thể.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố trình bày Thông báo của thường trực HĐND thành phố về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm. Ảnh: HT

Cử tri Nguyễn Ngọc Dương (Tổ dân phố 11) và Lê Minh Tâm (Tổ dân phố 3), phường Lĩnh Nam, bày tỏ sự đồng tình với định hướng phát triển theo Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đồng thời đề nghị thành phố công khai đầy đủ thông tin quy hoạch, làm rõ phạm vi, ranh giới và định hướng sử dụng đất để người dân có cơ sở theo dõi, giám sát, chủ động ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, cử tri đề nghị nghiên cứu phương án tuyến đại lộ ven sông và công trình phụ trợ theo hướng hạn chế tối đa giải tỏa, di dời khu dân cư hiện hữu, nhất là những khu vực đông dân cư, có lịch sử sinh sống lâu đời. Cử tri cũng đề nghị làm rõ quỹ đất sau thu hồi sẽ được sử dụng như thế nào, tỷ lệ dành cho công trình công cộng, hạ tầng giao thông và các dự án thương mại, dịch vụ; đồng thời xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Cử tri Trần Quang Minh, Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP số 1 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, phản ánh những vướng mắc tại các công trình, dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có các tòa nhà VP3, VP5, VP6 và các tổ hợp HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm. Trọng tâm kiến nghị là cần phân định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý, giám sát tại thời điểm xây dựng; đồng thời bảo vệ quyền lợi của những người mua nhà ngay tình, đã giao dịch hợp pháp và không biết về các vi phạm của chủ đầu tư.

Cử tri Nguyễn Ngọc Dương, Tổ dân phố 11, phường Lĩnh Nam kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: PV

Riêng đối với tòa nhà VP6, cử tri kiến nghị xem xét phương án xử lý phù hợp với hiện trạng công trình và điều kiện an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm ổn định nơi ở, hạn chế xáo trộn đời sống của các hộ dân. Cùng với đó là kiến nghị tháo gỡ vướng mắc pháp lý, sớm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các hộ đủ điều kiện và khắc phục tình trạng thiếu diện tích trông giữ phương tiện, hạ tầng kỹ thuật tại tòa nhà.

Những kiến nghị trên được đặt ra trong bối cảnh HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 28-10-2026, có hiệu lực từ ngày 7-11-2026, quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số công trình, dự án có tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị. Nghị quyết đưa các công trình VP3, VP5, VP6 và các tổ hợp HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm vào danh mục áp dụng. Việc cụ thể hóa nghị quyết tại từng dự án cần gắn với rà soát pháp lý, an toàn công trình, bổ sung hạ tầng và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Rõ trách nhiệm, tiến độ giải quyết kiến nghị

Từ thực tiễn địa bàn, cử tri Cung Thị Minh Loan, Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP 32 phường Định Công nêu những vấn đề thiết thực liên quan đến tiến độ dự án cải tạo hai bên bờ sông Tô Lịch; đầu tư xây dựng 4 trường học công lập tại Khu đô thị mới Đại Kim; nguồn vốn giải phóng mặt bằng dự án ngõ 282 Kim Giang kéo dài; và tiến độ dự án bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai - Giáp Bát. Trong đó, cử tri đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ nguồn vốn giải phóng mặt bằng do khả năng cân đối ngân sách của địa phương còn hạn chế; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tổ chức triển khai và tăng cường giám sát tiến độ các dự án.

Cử tri Cung Thị Minh Loan, Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP 32 phường Định Công. Ảnh: PV

Đối với dự án bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai - Giáp Bát tại ô quy hoạch D3/HH8, cử tri đề nghị bảo đảm các mốc tiến độ đã được thành phố chấp thuận, trong đó có mục tiêu khởi công trong quý IV-2026 và hoàn thành vào tháng 6-2028. Với dự án ngõ 282 Kim Giang kéo dài, kiến nghị tập trung vào việc sớm xem xét đề xuất hỗ trợ vốn giải phóng mặt bằng theo Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 16-10-2026 của UBND phường Định Công.

Trao đổi tại hội nghị, đại biểu Trần Hợp Dũng, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố, đã trực tiếp trao đổi, trả lời các vấn đề cử tri nêu. Đại biểu khẳng định, người dân có thể yên tâm bởi các đại biểu luôn đồng hành cùng thành phố trong quá trình tháo gỡ những điểm nghẽn, với mục tiêu bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của người dân trong khả năng và điều kiện thực tế. Đối với những câu hỏi, kiến nghị gửi bằng phiếu nhưng chưa có điều kiện trình bày, trao đổi do thời gian hội nghị có hạn, thư ký hội nghị ghi nhận, tổng hợp để tiếp tục xem xét và trả lời sau.

Thực tế các ý kiến cho thấy, nhiều điểm nghẽn đã tồn tại trong thời gian dài, liên quan đồng thời đến quy hoạch, nguồn lực đầu tư, thủ tục pháp lý và trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan quản lý. Vì vậy, điều cử tri mong đợi không chỉ là lời giải đáp tại buổi tiếp xúc mà còn là chuyển biến cụ thể sau hội nghị: Quy hoạch được công khai, dự án có tiến độ rõ ràng, vướng mắc được phân loại và xử lý đúng thẩm quyền, quyền lợi hợp pháp của người dân được bảo vệ.