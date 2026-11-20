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Đại công trường sân vận động VinFast - Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi

Sân vận động VinFast - Trống Đồng thuộc khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương đang được gấp rút triển khai xây dựng với khoảng 20.000 người thi công hàng ngày.

Việt Linh - Đinh Hà - Thủy Tiên

Toàn cảnh dự án

Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương là tổ hợp thể thao quy mô hơn 400 ha do Tập đoàn Vingroup đầu tư tại khu vực phía nam Hà Nội. Đây là một trong các dự án thành phần thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội với tổng quy mô gần 9.200 ha, tổng vốn đầu tư hơn 925.000 tỷ đồng.

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Sân vận động VinFast - Trống Đồng

Sân vận động VinFast - Trống Đồng là hạng mục trung tâm của khu liên hợp, được xây dựng trên diện tích khoảng 73 ha, quy mô thiết kế 135.000 chỗ ngồi. Dự kiến hoàn thành tháng 7/2027, VinFast - Trống Đồng sẽ trở thành sân vận động có mái che lớn nhất thế giới.

Theo cập nhật từ chủ đầu tư, trong tháng 11/2026, dự án sẽ hoàn thành và chạy thử hệ trụ giàn kích nâng mái. Trong tháng 12 sẽ tiến hành nâng mái thép phân khu 1, hoàn thành phần thô bê tông cốt thép khu khán đài. Đến tháng 5/2027, dự kiến hoàn thành mái vòm và công tác xây dựng, trước khi hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 7 cùng năm.

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Văn phòng Ban Quản lý xây dựng

Khu nhà văn phòng Ban Quản lý xây dựng nằm giữa khu vực công trường, là đầu mối điều hành và phối hợp các hoạt động thi công. Đây là nơi làm việc của hàng nghìn kỹ sư, cán bộ quản lý và các bộ phận phụ trách kỹ thuật, tiến độ, chất lượng, an toàn, cung ứng vật tư và điều phối nhà thầu.

Chủ đầu tư đã sử dụng hệ thống quan trắc tự động phục vụ giám sát chất lượng thi công. Hệ thống theo dõi liên tục trạng thái làm việc của kết cấu thép mái và các cột bê tông cốt thép cao gần 80 m. Dữ liệu đo đạc được truyền về trung tâm, đối chiếu theo thời gian thực với các giá trị thiết kế để phát hiện sớm sai lệch và có phương án xử lý.

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Núi vật liệu xây dựng

Dọc khu vực dự án, nhiều bãi tập kết cát, đá và vật liệu san lấp quy mô "khổng lồ" được bố trí phục vụ thi công các hạng mục hạ tầng, công trình xây dựng.

Theo Đề án quản lý, phát triển nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2026-2030, ước tính Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội cần khoảng 61,98 triệu m3 cát, 147,67 triệu m3 đá và 70,32 triệu m3 đất đắp.

Ước tính, riêng nhu cầu cát của dự án đã cao gấp 4,5 lần tổng lượng cát xây dựng, cát đắp và xử lý nền đất yếu của dự án Vành đai 4 Thủ đô; trong khi nhu cầu đá cao gần 20 lần, nhu cầu đất đắp gấp gần 6 lần.

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Gần 20.000 công nhân, kỹ sư ngày đêm thi công xây dựng

Theo chủ đầu tư, tính trên toàn bộ khu liên hợp thể thao, tổng số nhân lực tham gia thi công xây dựng lên tới gần 20.000 người. Trong đó, riêng công trình sân vận động VinFast - Trống Đồng và các hạng mục phụ trợ có khoảng 16.700 công nhân, kỹ sư ngày đêm làm việc.

Để đảm bảo tiến độ, công trường được tổ chức làm việc liên tục 24/7, không có ngày nghỉ, theo chế độ 3 ca, 4 kíp. Các tổ đội thi công được bố trí tại nhiều khu vực, phụ trách những phần việc khác nhau như kết cấu bê tông, lắp dựng thép, hoàn thiện và hệ thống kỹ thuật.

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Đại lộ 120 m kết nối dự án

Đại lộ rộng 120 m là một trong những tuyến giao thông chính của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội cũng như Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương. Đến đầu tháng 11/2026, tuyến đường đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công và dự kiến thông tuyến vào ngày 30/11. Khi hoàn thành, đại lộ sẽ kết nối khu vực sân vận động với Quốc lộ 21C, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Với các hạng mục chính dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027, "siêu" dự án này được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho khu vực phía nam Hà Nội, hình thành điểm đến mới của châu Á và mở rộng kết nối quốc tế trong lĩnh vực thể thao, văn hóa.

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1Sân vận động VinFast - Trống Đồng

Sân vận động VinFast - Trống Đồng là hạng mục trung tâm của khu liên hợp, được xây dựng trên diện tích khoảng 73 ha, quy mô thiết kế 135.000 chỗ ngồi. Dự kiến hoàn thành tháng 7/2027, VinFast - Trống Đồng sẽ trở thành sân vận động có mái che lớn nhất thế giới.

Theo cập nhật từ chủ đầu tư, trong tháng 11/2026, dự án sẽ hoàn thành và chạy thử hệ trụ giàn kích nâng mái. Trong tháng 12 sẽ tiến hành nâng mái thép phân khu 1, hoàn thành phần thô bê tông cốt thép khu khán đài. Đến tháng 5/2027, dự kiến hoàn thành mái vòm và công tác xây dựng, trước khi hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 7 cùng năm.

2Văn phòng Ban Quản lý xây dựng

Khu nhà văn phòng Ban Quản lý xây dựng nằm giữa khu vực công trường, là đầu mối điều hành và phối hợp các hoạt động thi công. Đây là nơi làm việc của hàng nghìn kỹ sư, cán bộ quản lý và các bộ phận phụ trách kỹ thuật, tiến độ, chất lượng, an toàn, cung ứng vật tư và điều phối nhà thầu.

Chủ đầu tư đã sử dụng hệ thống quan trắc tự động phục vụ giám sát chất lượng thi công. Hệ thống theo dõi liên tục trạng thái làm việc của kết cấu thép mái và các cột bê tông cốt thép cao gần 80 m. Dữ liệu đo đạc được truyền về trung tâm, đối chiếu theo thời gian thực với các giá trị thiết kế để phát hiện sớm sai lệch và có phương án xử lý.

3Núi vật liệu xây dựng

Dọc khu vực dự án, nhiều bãi tập kết cát, đá và vật liệu san lấp quy mô "khổng lồ" được bố trí phục vụ thi công các hạng mục hạ tầng, công trình xây dựng.

Theo Đề án quản lý, phát triển nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2026-2030, ước tính Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội cần khoảng 61,98 triệu m3 cát, 147,67 triệu m3 đá và 70,32 triệu m3 đất đắp.

Ước tính, riêng nhu cầu cát của dự án đã cao gấp 4,5 lần tổng lượng cát xây dựng, cát đắp và xử lý nền đất yếu của dự án Vành đai 4 Thủ đô; trong khi nhu cầu đá cao gần 20 lần, nhu cầu đất đắp gấp gần 6 lần.

4Gần 20.000 công nhân, kỹ sư ngày đêm thi công xây dựng

Theo chủ đầu tư, tính trên toàn bộ khu liên hợp thể thao, tổng số nhân lực tham gia thi công xây dựng lên tới gần 20.000 người. Trong đó, riêng công trình sân vận động VinFast - Trống Đồng và các hạng mục phụ trợ có khoảng 16.700 công nhân, kỹ sư ngày đêm làm việc.

Để đảm bảo tiến độ, công trường được tổ chức làm việc liên tục 24/7, không có ngày nghỉ, theo chế độ 3 ca, 4 kíp. Các tổ đội thi công được bố trí tại nhiều khu vực, phụ trách những phần việc khác nhau như kết cấu bê tông, lắp dựng thép, hoàn thiện và hệ thống kỹ thuật.

5Đại lộ 120 m kết nối dự án

Đại lộ rộng 120 m là một trong những tuyến giao thông chính của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội cũng như Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương. Đến đầu tháng 11/2026, tuyến đường đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công và dự kiến thông tuyến vào ngày 30/11. Khi hoàn thành, đại lộ sẽ kết nối khu vực sân vận động với Quốc lộ 21C, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo kế hoạch, phần thô bê tông cốt thép khu khán đài dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2026. Mái vòm và toàn bộ công tác xây dựng sẽ hoàn tất trong tháng 5/2027, trước khi sân vận động hoàn thành vào tháng 7/2027.