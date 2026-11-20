Nhà phố hiện đại là loại hình nhà ở đô thị (thường có mặt tiền hẹp, chiều sâu lớn và xây nhiều tầng) ưu tiên sự đơn giản, tối ưu công năng và lấy sáng. Khác với lối trang trí cầu kỳ của nhà truyền thống hay cổ điển, nhà phố hiện đại bỏ hoa văn rườm rà và tập trung vào nhu cầu sinh hoạt thực tế.

Để có không gian sống đẹp, phù hợp với diện tích đất và ngân sách, gia chủ cần lưu ý một số vấn đề sau:

Xác định nhu cầu sử dụng và công năng từng tầng

Trước khi thiết kế, cần xác định rõ số lượng thành viên, thói quen sinh hoạt và nhu cầu sử dụng của gia đình. Đây là cơ sở để kiến trúc sư bố trí số phòng ngủ, phòng khách, bếp, khu vực vệ sinh và các không gian phụ trợ phù hợp.

Đối với nhà phố có diện tích mặt tiền hạn chế, việc phân chia công năng theo chiều cao thường là giải pháp được ưu tiên. Tầng một có thể bố trí phòng khách, bếp và khu vực ăn uống; các tầng trên dành cho phòng ngủ, phòng làm việc hoặc phòng sinh hoạt chung. Tầng tum có thể kết hợp phòng thờ, sân phơi và sân thượng tùy nhu cầu.

Hình khối kiến trúc và màu sắc phù hợp

Phong cách hiện đại thường sử dụng những hình khối đơn giản, đường nét rõ ràng, hạn chế các chi tiết trang trí cầu kỳ. Mặt tiền nhà phố có thể kết hợp những mảng tường phẳng, ban công, lam chắn nắng, cửa kính và các vật liệu có bề mặt khác nhau để tạo điểm nhấn.

Về màu sắc, nên ưu tiên những gam màu trung tính như trắng, xám, be hoặc màu ghi. Bên cạnh đó, có thể sử dụng thêm màu gỗ, đá tự nhiên hoặc các tông màu đậm ở một số vị trí để tạo chiều sâu cho mặt tiền.

Nhà phố phong cách hiện đại. (Ảnh: Inax)

Tận dụng ánh sáng tự nhiên và thông gió

Nhà phố thường có đặc điểm chiều ngang hẹp, hai bên tiếp giáp với công trình lân cận nên khả năng lấy sáng và thông gió tự nhiên có thể bị hạn chế.

Vì vậy, có thể bố trí giếng trời tại khu vực cầu thang, kết hợp cửa sổ, ô thoáng hoặc khoảng thông tầng để đưa ánh sáng vào sâu bên trong. Ban công và cửa kính lớn cũng giúp tăng khả năng tiếp nhận ánh sáng, tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn.

Ngoài ra, cần tính toán hướng mở cửa và vị trí các ô thông gió để hỗ trợ lưu thông không khí. Với những mặt nhà thường xuyên chịu nắng gắt, có thể sử dụng lam chắn nắng, mái đua, rèm hoặc kính có khả năng kiểm soát bức xạ nhiệt.

Nội thất đồng bộ với kiến trúc

Một ngôi nhà đẹp cần có sự thống nhất giữa kiến trúc bên ngoài và không gian nội thất bên trong. Với nhà phố hiện đại, nội thất thường hướng đến sự đơn giản, tiện dụng, hạn chế đồ trang trí không cần thiết.

Gia chủ nên ưu tiên những món đồ có kích thước phù hợp với diện tích phòng. Tủ âm tường, kệ treo, bàn ăn kết hợp đảo bếp hoặc nội thất đa năng có thể giúp tiết kiệm diện tích và tăng khả năng lưu trữ.

Dự toán chi phí

Trước khi xây dựng, gia chủ nên lập dự toán tổng thể, bao gồm chi phí thiết kế, xây dựng phần thô, hoàn thiện, nội thất và các khoản phát sinh.

Ngoài chi phí thi công, cần dự phòng một khoản cho những thay đổi hoặc phát sinh trong quá trình xây dựng. Gia chủ cũng nên hạn chế điều chỉnh thiết kế khi công trình đã thi công, bởi việc thay đổi vị trí tường, cầu thang, hệ thống điện nước có thể làm tăng chi phí và kéo dài tiến độ.

Bảo đảm an toàn kết cấu

Dù chú trọng thẩm mỹ, nhà phố hiện đại vẫn phải đáp ứng yêu cầu về an toàn kết cấu, phòng cháy chữa cháy và các quy định xây dựng hiện hành.

Việc khảo sát địa chất, lựa chọn phương án móng, tính toán kết cấu chịu lực cần được thực hiện bởi đơn vị chuyên môn phù hợp. Hệ thống điện, cấp thoát nước và chống thấm cũng phải được thiết kế, thi công đúng kỹ thuật.