Hiếu Phan (Xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh)

Người dân ở xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) không còn xa lạ với tòa nhà Trung tâm Văn hóa-Truyền thông huyện Lộc Hà (cũ). Khởi công khoảng giữa năm 2021, tòa nhà hoành tráng này mất tới 4 năm để hoàn thiện sau nhiều lần điều chỉnh thiết kế, tiến độ. Nhưng sau khoảng thời gian dài chờ đợi, bà con không khỏi bất ngờ khi công trình trên vẫn không thể đưa vào sử dụng.

Từ đó tới nay, tòa nhà luôn ở trong tình trạng bỏ không. Các cấu phần tại đây đã nhanh chóng xuống cấp. Bằng mắt thường, dễ dàng nhận ra loạt cửa kính vỡ cùng những mảnh kính vụn vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Không ít kẻ vô ý thức đã coi tòa nhà chẳng khác nào nơi giải trí bằng cách… ném đá vào tất cả những ô cửa kính tại đây. Một số cột và mảng tường trắng thậm chí còn bị biến thành những tấm giấy nháp để thỏa sức viết, vẽ lem nhem. Có những mảng trần lớn đã rơi hoàn toàn xuống đất, tạo nên nhiều lỗ “chốc lở” nhếch nhác. Để hạn chế người không phận sự ra vào tòa nhà, một tấm tôn lớn đã được cố định chắc ở ngay vị trí cửa chính, càng khiến công trình mang dáng vẻ hoang tàn.

Nhìn từ ngoài vào, khách qua đường sẽ không khỏi ngán ngẩm với cảnh tượng cỏ dại mọc tới đầu gối, rêu phong xâm lấn trên nhiều hạng mục. Nhưng chừng đó có thể vẫn chưa là gì nếu họ được biết tổng mức ngân sách rót vào đầu tư cho công trình lên tới xấp xỉ 70 tỷ đồng. Đáng chú ý, với tên gọi Trung tâm Văn hóa-Truyền thông huyện Lộc Hà, về cơ bản công trình hiện không có đơn vị chủ quản. Bởi sau khi hoàn tất triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, huyện Lộc Hà hiện đã không còn tồn tại. Không biết tới khi nào người dân mới được thụ hưởng thành quả từ công trình, bao giờ tình trạng lãng phí nguồn lực công mới được chấm dứt?