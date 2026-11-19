Đã xử lý dứt điểm 740 cơ sở nhà, đất dôi dư

Theo báo cáo của Sở Tài chính Phú Thọ, tính đến ngày 16/10/2026, toàn tỉnh Phú Thọ đang rà soát, theo dõi việc sắp xếp, xử lý 1.384 cơ sở nhà, đất. Trong đó, 1.239 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của địa phương và 145 cơ sở do các cơ quan Trung ương thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý.

Đối với 145 cơ sở do cơ quan Trung ương chuyển giao, tỉnh đã hoàn thành bàn giao, tiếp nhận 138 cơ sở; 7 cơ sở còn lại chưa hoàn tất thủ tục.

Tính đến hết ngày 16/10, Phú Thọ đã xử lý dứt điểm 740/1.384 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập.

Tính đến hết ngày 16/10, Phú Thọ đã xử lý dứt điểm 740/1.384 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó, 610 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc và phục vụ các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao; 19 cơ sở được bố trí làm cơ sở hoạt động sự nghiệp và 111 cơ sở được sắp xếp cho các mục đích khác.

Như vậy, toàn tỉnh còn 644 cơ sở chưa hoàn thành xử lý triệt để. Trong đó, 637 cơ sở đã hoàn thành bàn giao, tiếp nhận nhưng vẫn đang trong quá trình xác định phương án và tổ chức thực hiện; 7 cơ sở còn lại chưa hoàn tất thủ tục bàn giao, tiếp nhận từ cơ quan Trung ương.

Đối với nhóm cơ sở chưa xử lý dứt điểm, các phương án đang được xem xét gồm khai thác ngắn hạn theo Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ, đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho các hộ chính sách hoặc điều chuyển phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Kết quả trên cho thấy nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong rà soát, sắp xếp và bố trí tài sản công sau khi tổ chức bộ máy được kiện toàn.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn lớn. Đặc biệt, tại một số nơi, việc chuyển từ phương án dự kiến sang hoàn thiện thủ tục và tổ chức thực hiện còn chậm, khiến tài sản chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả.

Tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa tài sản vào khai thác

Trong công tác quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư, Sở Tài chính Phú Thọ đánh giá, việc giao các Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực tiếp nhận quản lý đã bước đầu tạo chuyển biến tích cực. Nhiều cơ sở đã có đơn vị quản lý, bảo vệ và được định hướng phương án sử dụng phù hợp.

Tại khu vực Phú Thọ, Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao quản lý 36 cơ sở và đã xác định hình thức xử lý đối với toàn bộ số cơ sở này.

Trong đó, 7 cơ sở được định hướng bố trí làm trụ sở làm việc, 20 cơ sở dự kiến cho thuê ngắn hạn, 7 cơ sở dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất và 2 cơ sở được đề xuất phát triển nhà ở xã hội.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc đang xây dựng phương án khai thác thông qua đấu giá, thực hiện dự án đầu tư và cho thuê ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, tránh lãng phí.

Tại khu vực Vĩnh Phúc, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc đã tiếp nhận, bàn giao và ghi nhận hiện trạng 66 cơ sở nhà, đất dôi dư.

Trung tâm đang xây dựng phương án khai thác thông qua đấu giá, thực hiện dự án đầu tư và cho thuê ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, tránh lãng phí.

Trao đổi với phóng viên ngày 19/11, ông Nguyễn Đức Thiêm, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc cho biết, đến ngày 8/11/2026, Trung tâm đã đề xuất chủ trương xử lý 3 cơ sở gồm: Bệnh viện Sản Nhi; trụ sở Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên (cũ); Trung tâm Công tác xã hội cơ sở 2.

Đồng thời, phê duyệt danh mục 66 cơ sở dự kiến khai thác cho thuê ngắn hạn và trình phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê đối với 33 cơ sở.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do thiếu hồ sơ pháp lý, chưa xác định đầy đủ nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản; một số khu đất chưa rõ ranh giới, chưa phù hợp quy hoạch hoặc công trình xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đáng chú ý, một số cơ sở bỏ trống trong thời gian dài, Trung tâm phải bố trí kinh phí thuê bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh, phát quang khuôn viên nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và hạn chế tình trạng xuống cấp, lấn chiếm.

Trung tâm kiến nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc về tài sản, quy hoạch và bố trí kinh phí, tạo cơ sở đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư, hạn chế phát sinh chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc bố trí kinh phí thuê bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh, phát quang khuôn viên các trụ sở dôi dư nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và hạn chế tình trạng xuống cấp, lấn chiếm.

Trong khi đó, ở khu vực Hoà Bình Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình được giao quản lý 36 cơ sở, gồm 34 cơ sở do UBND tỉnh giao và 2 cơ sở từ cơ quan Trung ương chuyển giao.

Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 31 cơ sở, còn 5 cơ sở chưa hoàn tất bàn giao do vướng mắc về hiện trạng đất đai và tình trạng lấn chiếm từ các hộ dân giáp ranh.

Để sớm đưa tài sản vào khai thác, hạn chế tình trạng bỏ trống, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình đã trình UBND tỉnh phê duyệt đề án khai thác và đơn giá khởi điểm cho thuê ngắn hạn đối với 26 cơ sở.

Đồng thời, đơn vị đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục khai thác ngắn hạn đợt 2 đối với 27 trụ sở.

Song song với việc xây dựng phương án khai thác, Trung tâm rà soát hiện trạng, đối chiếu quy hoạch và đề nghị các địa phương cập nhật, điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch xây dựng.

Đây là cơ sở để thực hiện các thủ tục đất đai, cho thuê ngắn hạn hoặc đấu giá quyền sử dụng đất đối với những cơ sở đủ điều kiện.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp khó khăn do một số cơ sở chưa xác định rõ ranh giới, thiếu hồ sơ nguồn gốc đất, có tình trạng lấn chiếm hoặc chồng lấn với đất của các hộ dân.

Những vướng mắc này khiến tài sản chưa đủ điều kiện thực hiện thủ tục cho thuê, đấu giá. Trung tâm kiến nghị các đơn vị bàn giao phối hợp với địa phương hoàn thiện hồ sơ, xác định rõ hiện trạng và giải quyết dứt điểm các tồn tại trước khi triển khai phương án xử lý.

Một vấn đề cần tiếp tục làm rõ là hiệu quả thực tế của hoạt động khai thác tài sản. Hiện chưa có số liệu kiểm chứng đầy đủ về doanh thu cho thuê, tiền trúng đấu giá, chi phí bảo quản và công suất sử dụng tại từng cơ sở.

Vì vậy, chưa đủ cơ sở đánh giá hiệu quả tài chính trong hoạt động quản lý, khai thác của các Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Trước những khó khăn trên, Sở Tài chính Phú Thọ đã chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng thành lập đoàn công tác liên ngành, làm việc trực tiếp với các Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực và UBND các xã, phường tại ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Nội dung làm việc tập trung hướng dẫn trình tự, thủ tục sắp xếp, xử lý và khai thác tài sản công; thu hồi, điều chuyển, chuyển giao, chuyển đổi công năng; chuẩn hóa dữ liệu nhà, đất dôi dư.

Đoàn công tác cũng hướng dẫn thủ tục giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá đất và điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn đối với các cơ sở nhà, đất.

Tại khu vực Hòa Bình, quá trình triển khai còn gặp khó khăn do một số cơ sở chưa xác định rõ ranh giới, thiếu hồ sơ nguồn gốc đất, có tình trạng lấn chiếm hoặc chồng lấn với đất của các hộ dân.

Phân định rõ trách nhiệm, hoàn thành xử lý trong năm 2026

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Tài chính Phú Thọ đề xuất UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương rà soát, phân nhóm và trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án xử lý đối với 637 cơ sở đã hoàn thành bàn giao, tiếp nhận nhưng chưa xử lý dứt điểm.

Theo đó, ưu tiên bố trí những cơ sở còn nhu cầu sử dụng làm trụ sở, trường học, cơ sở y tế, văn hóa, thể thao hoặc phục vụ quốc phòng, an ninh.

Với những cơ sở không còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ công, đủ điều kiện xử lý, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đất đai, tài sản, quy hoạch, xác định giá để đấu giá quyền sử dụng đất hoặc lựa chọn hình thức khai thác phù hợp.

Những cơ sở đủ điều kiện nhưng chưa thể xử lý dứt điểm có thể xem xét cho thuê ngắn hạn theo quy định.

Đối với các cơ sở còn vướng mắc về hồ sơ pháp lý, quy hoạch, lấn chiếm, tranh chấp hoặc không bảo đảm an toàn, cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Các sở, ngành, địa phương phải phối hợp tháo gỡ, bảo vệ hiện trạng, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép.

Về tiến độ, phấn đấu hoàn thành thủ tục phê duyệt, bàn giao và đưa vào sử dụng các cơ sở đủ điều kiện trước ngày 30/11/2026; rà soát, báo cáo những trường hợp có nguy cơ chậm tiến độ trước ngày 15/12.

Đến ngày 31/12/2026, tổng hợp đầy đủ kết quả, hồ sơ chứng minh và danh mục cơ sở chưa hoàn thành, đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn tiếp tục xử lý.

Sở Tài chính nhấn mạnh, việc cập nhật kết quả xử lý phải có hồ sơ chứng minh, phân biệt rõ cơ sở đã xử lý dứt điểm, đang khai thác tạm thời và còn vướng mắc, không chỉ căn cứ vào quyết định giao quản lý hoặc phương án dự kiến.

Đây là cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, chống thất thoát, lãng phí và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.