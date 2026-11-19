Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm với quy mô gần 192ha, thuộc nhóm dự án nhà ở xã hội lớn nhất cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, TPHCM xác định tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư cùng các sở, ngành, địa phương trong việc đẩy nhanh thủ tục triển khai dự án. Đồng thời, ông đề nghị Công ty CP Delta và các nhà thầu huy động nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

Dự án Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm do Công ty CP Delta - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn xã Bà Điểm (khu vực Hóc Môn cũ), kết nối trực tiếp với Vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, trục quốc lộ 22, bến xe An Sương, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác thuộc TPHCM, cùng các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Ninh, Bình Dương (cũ) và Đồng Nai.

Trên tổng diện tích 191,6ha, dự án có mật độ xây dựng chỉ khoảng 20%, cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân. Bao quanh khu vực sinh sống của dân cư là hệ thống hạ tầng tiện ích đáp ứng nhu cầu gắn bó lâu dài.

Về giáo dục, dự án bố trí quỹ đất cho hệ thống gồm 13 trường với 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường phổ thông trung học, giúp các gia đình yên tâm lựa chọn cho con học gần nhà và không phải di chuyển khi chuyển cấp.

Hệ thống y tế cũng được bố trí ngay trong nội khu với 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa, giúp cư dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là quy hoạch không gian xanh gắn liền với lợi thế không gian mặt nước tự nhiên của khu vực Tây Bắc TPHCM.

Theo đó, dự án có hơn 45ha cho hệ thống hồ cảnh quan và hồ điều hòa, cùng gần 30ha cho hệ thống công viên, giúp điều tiết lượng nước mưa, hạ nền nhiệt độ trong khu vực và tạo không gian sống thoáng đãng.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm.

Bên cạnh đó là hệ thống các sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, tạo điều kiện để cư dân vận động, vui chơi giải trí và mua sắm tiện nghi ngay gần nhà.