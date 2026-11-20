Giám sát về quản lý, bảo vệ rừng là nội dung được HĐND tỉnh quan tâm thực hiện hiệu quả, sát thực tiễn

Giám sát đúng trọng tâm, đi đến tận cùng vấn đề

Tại Lâm Đồng, hoạt động giám sát ngày càng hướng vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân và yêu cầu phát triển của tỉnh. Các nội dung như: quản lý, bảo vệ rừng; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải ngân đầu tư công; quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sắp xếp; chính sách đối với học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đưa vào chương trình giám sát, khảo sát.

Thực tế cho thấy, một số vấn đề trong quản lý nhà nước không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, nhất là những nội dung liên quan đến đất đai, tài nguyên, đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng hay quyền lợi của nhiều người dân. Có những kiến nghị cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, nhiều cấp; có những vụ việc kéo dài qua nhiều giai đoạn, đòi hỏi phải rà soát hồ sơ, xác định rõ căn cứ pháp lý và trách nhiệm xử lý. Vì vậy, khâu theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát đã và đang được xem là một phần không thể tách rời của quy trình giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh cũng ban hành Văn bản số 563/HĐND-DNTT/2026, đề nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thông tin tiến độ, kết quả xử lý đơn thư của công dân. Điều người dân cần không chỉ là được tiếp nhận, hướng dẫn mà còn được thông tin rõ ràng về tiến độ, kết quả và trách nhiệm giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang B’Krông kết luận về Giám sát y tế, chuyển đổi số

Theo dõi sau giám sát, không để trách nhiệm bị bỏ ngỏ

Một minh chứng cho hướng đổi mới giám sát đi vào những vấn đề thiết thực là việc Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về tổ chức mạng lưới y tế cơ sở và tình hình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang B’Krông đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh và các sở, ngành trong triển khai nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn khách quan, Trưởng đoàn giám sát thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế xuất phát từ sự phối hợp chưa chặt chẽ, bố trí nguồn lực chưa phù hợp và chậm xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đáng chú ý, chính sách thu hút nhân lực trong lĩnh vực y tế, khoa học và công nghệ còn hạn chế; việc bố trí nhân lực tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Từ thực tế này, Đoàn giám sát yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo, làm rõ nguyên nhân, nhất là trách nhiệm chủ quan; đồng thời có giải pháp bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động cho y tế cơ sở, tháo gỡ tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh thực hiện giám sát về chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS tại xã Quảng Khê.

Tiếp đó, ngày 12/11 Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đa Cát Vinh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số tại xã Quảng Khê.

Địa phương hiện có 7 cơ sở giáo dục với 5.801 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm hơn một nửa, với 3.066 em. Thời gian qua, UBND xã đã phối hợp với các trường rà soát đối tượng, triển khai chính sách công khai, đúng quy định và kịp thời.

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đa Cát Vinh ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục trong triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, bảo đảm chính sách được thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch.

Từ thực tiễn giám sát là cơ sở để HĐND tiếp tục theo dõi việc thực hiện kiến nghị, bảo đảm những yêu cầu sau giám sát không dừng lại ở văn bản mà được chuyển hóa thành kết quả cụ thể tại cơ sở.