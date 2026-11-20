Khai thác quỹ nhà hiện hữu

Là công nhân Khu công nghiệp Tân Tạo, anh Ngô Văn Liêm (22 tuổi) mong muốn có chỗ ở lâu dài, phù hợp thu nhập, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và thuận tiện đi lại đến nơi làm việc.

Theo anh Liêm, nếu các căn hộ nhà ở xã hội, nhà tái định cư được cho thuê với mức giá vừa sức, điều kiện sinh hoạt bảo đảm, anh và nhiều công nhân có hoàn cảnh tương tự sẽ có thêm lựa chọn về chỗ ở.

Khu chung cư Lê Thành - Tân Tạo tại TPHCM, với hàng ngàn căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hiện TPHCM còn một số cụm chung cư tái định cư chưa được sử dụng. Sau nhiều năm bỏ trống, một số căn hộ và hạng mục hạ tầng đã xuống cấp. Trong khi đó, nhu cầu nhà ở của công nhân, người thu nhập thấp vẫn rất lớn.

Thực tế này cho thấy nguồn nhà ở đã được đầu tư nhưng chưa phát huy hiệu quả, trong khi nhiều người lao động vẫn gặp khó khăn về chỗ ở.

Theo khảo sát bước đầu của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM vào tháng 6-2026, khoảng 3.200 đoàn viên, công nhân, người lao động có nhu cầu thuê nhà và hơn 30.300 trường hợp có nhu cầu thuê mua, mua nhà ở xã hội.

Từ thực tế này, LĐLĐ TPHCM đề xuất thành phố ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, thuê mua với mức giá phù hợp thu nhập của công nhân; rà soát quỹ nhà tái định cư chưa sử dụng, quỹ đất công và các nguồn lực sẵn có để bổ sung nguồn cung.

Chính sách nhà ở cũng cần tính đến khả năng chi trả thực tế của người lao động, bởi với thu nhập hạn chế, chi phí nhà ở cùng các khoản sinh hoạt, nuôi con, đi lại vẫn là gánh nặng lớn. Bên cạnh đó, cần tháo gỡ thủ tục đầu tư, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và công khai thông tin dự án để sớm đưa các nguồn lực nhà ở vào sử dụng.

Từ cơ chế mới đến nhà ở vừa túi tiền

Giai đoạn 2026-2030, TPHCM được giao chỉ tiêu phát triển hơn 181.200 căn nhà ở xã hội, trong đó có 52.000 căn cho thuê. Để thực hiện mục tiêu này, Sở Xây dựng đang hoàn thiện quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, với quy mô khoảng 1.800ha.

Qua rà soát, thành phố xác định 191 khu đất, tổng diện tích khoảng 600ha có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trong đó, 31 khu đất do cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý, diện tích khoảng 69,6ha, tương ứng quy mô khoảng 39.000 căn hộ, đã được báo cáo UBND TPHCM xem xét lựa chọn chủ đầu tư.

Theo ông Trần Thanh Thảo, Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ TPHCM, nhu cầu thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội của đoàn viên, người lao động rất lớn. LĐLĐ TPHCM tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động thông qua khảo sát, cập nhật nhu cầu nhà ở và kiến nghị chính sách phù hợp. Các công đoàn cơ sở sẽ hỗ trợ rà soát nhu cầu, cung cấp thông tin và kết nối người lao động với các dự án nhà ở phù hợp.

Luật Phát triển đô thị mở thêm cơ chế, chính sách đặc thù để TPHCM chủ động phát triển đô thị, huy động nguồn lực và tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, quy hoạch, đất đai.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm, luật trao cho thành phố thẩm quyền lựa chọn, chỉ định chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú trên quỹ đất do Nhà nước quản lý theo cơ chế, điều kiện luật định. Cơ chế này góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, khai thác hiệu quả đất công và bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp.

Cùng với việc chuẩn bị quỹ đất, TPHCM tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, quy hoạch, nguồn vốn và cơ chế thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê.

Đây cũng là định hướng trong Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, vừa được Chủ tịch UBND TPHCM phê duyệt. Theo quy hoạch, thành phố ưu tiên phát triển nhà ở phù hợp khả năng chi trả, đẩy mạnh nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, phấn đấu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Việc phát triển nhà ở gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị, khu công nghiệp, khu tái định cư và các khu vực có nhu cầu nhà ở lớn.

Quy hoạch cũng xác định phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, gồm nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho thuê dài hạn và nhà ở hỗn hợp quanh các đầu mối giao thông công cộng.

Nhà ở được bố trí gần nơi tập trung việc làm, khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ và các đầu mối giao thông công cộng theo định hướng TOD; bảo đảm khả năng tiếp cận trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa và các dịch vụ thiết yếu. Các khu, cụm công nghiệp được định hướng phát triển gắn với đô thị, dịch vụ, hình thành hệ thống nhà ở và tiện ích phục vụ người lao động.