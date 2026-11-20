Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục. Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa có cuộc phỏng vấn ông Vũ Ngọc Đương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về những giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo trên địa bàn tỉnh.

- Trong những năm qua, ngành giáo dục tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Ông đánh giá như thế nào về chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh hiện nay?

Ông Vũ Ngọc Đương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quyết định đối với chất lượng GD-ĐT của tỉnh. Trong những năm qua, cùng với việc triển khai các chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, tỉnh luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cả về số lượng và chất lượng, qua đó từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới.

Toàn tỉnh hiện có hơn 31.300 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (công lập và ngoài công lập) từ cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT đến giáo dục thường xuyên. Bên cạnh đó, tỉnh còn có đội ngũ cán bộ, giảng viên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học. Nhìn chung, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từng bước được nâng cao. Đội ngũ chủ động tiếp cận, vận dụng các phương pháp dạy học mới theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giảng dạy và quản lý giáo dục theo chỉ đạo của bộ, ngành. Đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản phát huy được vai trò lãnh đạo, điều hành, từng bước đổi mới tư duy quản trị nhà trường, thích ứng với yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và những thay đổi về tổ chức, quản lý giáo dục sau sắp xếp trường lớp.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, chất lượng đội ngũ ngành giáo dục tỉnh vẫn chưa thật sự đồng đều giữa các cấp học, môn học và địa bàn. Một bộ phận giáo viên còn e ngại đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số, ngoại ngữ; khả năng thích ứng với yêu cầu giáo dục hiện đại còn hạn chế. Năng lực quản trị, điều hành của một số cán bộ quản lý giáo dục chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, nhất là tại các cơ sở giáo dục (CSGD) có quy mô lớn, nhiều điểm trường sau sắp xếp.

- Năm học 2026 - 2027 là năm học đầu tiên ngành giáo dục triển khai sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập. Ngành đã có những giải pháp gì để bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, bảo đảm hoạt động dạy học ổn định sau sắp xếp?

- Việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới CSGD công lập là chủ trương quan trọng nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng hợp lý các nguồn lực và tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục. Đây không đơn thuần là việc sáp nhập trường, giảm đầu mối tổ chức mà còn đặt ra yêu cầu cơ cấu lại đội ngũ, đổi mới phương thức quản lý, quản trị nhà trường.

Một trong những mục tiêu quan trọng của quá trình này là từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các CSGD; đồng thời, tạo điều kiện để các trường có quy mô phù hợp tăng cường sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy năng lực và thế mạnh của từng giáo viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học đồng đều, bảo đảm điều kiện giáo dục giữa trường chính và các phân hiệu.

Tuy nhiên, quá trình sắp xếp cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm, nhất là trong giai đoạn đầu chuyển đổi tổ chức. Một bộ phận cán bộ quản lý có sự thay đổi về vị trí việc làm, từ viên chức quản lý chuyển sang đảm nhiệm nhiệm vụ giáo viên nên không tránh khỏi những tâm tư, băn khoăn. Điều này đòi hỏi lãnh đạo địa phương và ngành giáo dục phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ; kịp thời xem xét, giải quyết các chế độ, chính sách liên quan, tạo sự đồng thuận và giúp các thầy, cô giáo yên tâm công tác.

Đến thời điểm này, các CSGD công lập trên địa bàn tỉnh cơ bản hoạt động ổn định. Hiệu quả của việc sắp xếp sẽ tiếp tục được đánh giá thông qua sự ổn định của tổ chức, việc bố trí và phát huy tốt năng lực đội ngũ, cũng như việc bảo đảm, nâng cao chất lượng giáo dục và quyền lợi của học sinh.Đây là mục tiêu xuyên suốt ngành GD-ĐT hướng đến trong quá trình sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các CSGD.

Cô và trò Trường Tiểu học Nha Trang (trường chính) hân hoan trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngành sẽ triển khai những giải pháp gì để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục, thưa ông ?

- Ngành GD-ĐT xác định nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ then chốt, có tính quyết định đối với chất lượng giáo dục. Trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; chuyển từ bồi dưỡng đại trà, nặng về lý thuyết sang bồi dưỡng theo nhu cầu, vị trí việc làm, năng lực thực tế và yêu cầu thực tiễn của từng cấp học, CSGD.

Trước hết, sở sẽ rà soát nhu cầu, ưu tiên bồi dưỡng các lĩnh vực đang đặt ra yêu cầu cấp thiết như: Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; năng lực ngoại ngữ, công nghệ số, khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, quản lý giáo dục. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thông qua sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học, tập huấn theo chuyên đề, xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán và phát huy vai trò của các CSGD có chất lượng tốt trong hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm. Kết hợp bồi dưỡng trực tiếp với trực tuyến, tự học và tự bồi dưỡng; khuyến khích giáo viên nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn, có trách nhiệm.

Cùng với đó, ngành tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, nhân văn, an toàn và lành mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự học, tự rèn luyện, tinh thần tận tụy, công bằng và tôn trọng học sinh.

Sở cũng tập trung nâng cao năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhất là trong bối cảnh sắp xếp, tổ chức lại các CSGD; ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng quản trị nhà trường hiện đại, quản trị nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, quản lý chất lượng giáo dục, quản trị dữ liệu, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành. Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản lý, phân cấp, phân quyền, tổ chức và điều hành các CSGD có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường; nâng cao khả năng giải quyết các tình huống thực tiễn, xử lý những vấn đề phát sinh và phát huy tính chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu.

Ngành GD-ĐT chú trọng triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, tạo động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp. Quan điểm xuyên suốt của ngành GD-ĐT Khánh Hòa là không chỉ bảo đảm đủ đội ngũ về số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng thực chất, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy hiệu quả năng lực của từng nhà giáo và cán bộ quản lý, qua đó tạo chuyển biến bền vững về chất lượng GD-ĐT trên địa bàn tỉnh.

- Trân trọng cảm ơn ông!