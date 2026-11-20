Đề án được triển khai trên phạm vi toàn thành phố, hướng đến các hộ gia đình, cá nhân, khu dân cư chịu ảnh hưởng bởi thiên tai cần sắp xếp, ổn định và các hộ ở vùng đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn nhóm I theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND thành phố.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; bố trí nơi ở ổn định gắn với điều kiện hạ tầng thiết yếu, sản xuất và sinh kế, góp phần phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Theo quy mô dự kiến, tổng nhu cầu sắp xếp, ổn định dân cư khoảng 8.895 hộ, gồm 6.426 hộ bố trí tập trung, 1.751 hộ bố trí xen ghép và 718 hộ ổn định tại chỗ.

Đối với hình thức bố trí tập trung, Đề án dự kiến có 159 khu, điểm tái định cư, khả năng bố trí khoảng 7.117 hộ. Trong đó, 31 khu, điểm đã được đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt, khả năng bố trí khoảng 1.279 hộ; 128 khu, điểm dự kiến đầu tư xây dựng mới, khả năng bố trí khoảng 5.838 hộ.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến đối với 128 khu, điểm xây dựng mới khoảng 3.367,36 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 cần khoảng 2.341,82 tỷ đồng và giai đoạn 2031 - 2036 khoảng 1.025,54 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện gồm ngân sách thành phố, ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Về lộ trình, trong năm 2026, thành phố tập trung rà soát, hoàn thiện các khu, điểm đã đầu tư hoặc được phê duyệt để tổ chức bố trí dân cư khi đủ điều kiện. Giai đoạn 2027 - 2030, dự kiến đầu tư mới 79 khu, điểm, bố trí khoảng 4.183 hộ. Giai đoạn 2031 - 2036, dự kiến tiếp tục đầu tư mới 49 khu, điểm, dự kiến bố trí khoảng 1.655 hộ.