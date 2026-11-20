Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ Dự án Di dân, tái định cư (TĐC) vùng sạt lở thôn Bậc Rây 1 (xã Bác Ái Tây). Chủ đầu tư phấn đấu sớm hoàn thiện những căn nhà còn lại để giúp các hộ dân vùng sạt lở có nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống.

Khẩn trương thi công

Những ngày giữa tháng 11, trên công trường Khu TĐC Bậc Rây 1, không khí thi công diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Hàng chục công nhân tất bật với từng phần việc; nhóm tập trung thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, nhóm xây dựng, hoàn thiện những căn nhà đang dần thành hình. Tiếng máy móc, tiếng dụng cụ thi công hòa cùng nhịp làm việc hối hả tạo nên khí thế sôi nổi trên công trường. Dù thời tiết thường xuyên có mưa, các đơn vị thi công vẫn tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Khu tái định cư Bậc Rây 1 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo báo cáo của chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh), đến giữa tháng 11-2026, khối lượng thi công gói thầu xây dựng khu TĐC đạt khoảng 70%. Trong tổng số 59 căn nhà, nhà thầu Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa đang triển khai 38/40 căn; trong đó 10 căn đã lợp mái ngói, 11 căn đang hoàn thiện phần giằng mái và mái, 13 căn đã thi công sàn và trụ lầu 1; 4 căn hoàn thành phần móng và đà kiềng. Đơn vị đang tập trung hoàn thiện 10 căn nhà để bàn giao cho người dân, đồng thời tiếp tục triển khai những căn còn lại.

Đối với phần việc do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh Phát đảm nhận, cả 19 căn nhà đều đang được thi công; trong đó 9 căn đã lợp mái ngói, 6 căn đang thi công phần giằng mái và lợp mái; 4 căn đang thi công trụ tầng trệt và sàn nhà. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện 9 căn để bàn giao cho người dân. Song song với xây dựng nhà ở, các đơn vị tiếp tục thi công san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Việc thi công gặp không ít khó khăn do địa hình đồi núi dốc, thời tiết thường xuyên xuất hiện mưa vào buổi chiều. Sau những trận mưa, đường vận chuyển đất đắp bị sình lầy, ảnh hưởng đến việc đào đắp nền, lu lèn và đổ bê tông. Bên cạnh đó, thời gian đầu, nguồn cung đất đắp hạn chế khiến việc san nền chậm, kéo theo nhiều hạng mục khác chưa thể triển khai đồng bộ. Đến ngày 6-8-2026, UBND tỉnh đã cho phép thu hồi vật liệu đất đắp từ dự án khác để phục vụ thi công, từng bước tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu.

Ông Cao Văn Phong - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, để đẩy nhanh tiến độ, ban quản lý đã yêu cầu các nhà thầu lập lại biểu tiến độ chi tiết từng ngày, tập trung tối đa nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức tăng ca, tăng kíp. Riêng đơn vị thi công chậm tiến độ được yêu cầu bổ sung ít nhất 2 - 3 đội thi công cho mỗi khu nhà TĐC, tăng ca ban đêm để bù đắp khối lượng chậm trễ. Các đơn vị cũng linh hoạt bố trí công việc phù hợp với điều kiện thời tiết, tranh thủ ngày nắng thi công ngoài trời, khi mưa tập trung hoàn thiện bên trong nhà và gia công các cấu kiện tại khu vực có mái che.

Sớm đưa người dân đến nơi ở mới

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, công tác chuẩn bị bố trí nhà TĐC cho người dân đã được chủ đầu tư phối hợp với chính quyền xã Bác Ái Tây triển khai. Ngày 26-10, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bác Ái Tây và người dân thống nhất quy chế bốc thăm, rà soát danh sách 19 hộ gia đình ưu tiên giao nhà đợt 1 và 40 hộ gia đình giao nhà đợt 2.

Trên cơ sở đó, ngày 2-11, UBND xã Bác Ái Tây ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức bốc thăm, xác định vị trí và bàn giao nhà ở TĐC. Đến ngày 4-11, tại trụ sở thôn Bậc Rây 1, địa phương phối hợp với chủ đầu tư tổ chức bốc thăm xác định vị trí nhà ở đợt 1. Cả 19 hộ dân đều tham gia bốc thăm, ký biên bản và xác định được vị trí căn nhà của mình. Quá trình thực hiện có sự chứng kiến của chính quyền và đại diện Nhân dân, bảo đảm công khai, minh bạch.

Nhà thầu đang tập trung thi công Khu tái định cư Bậc Rây 1.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyên - Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây cho biết, việc chủ đầu tư hoàn thành, bàn giao 19 căn nhà đầu tiên tại Khu TĐC Bậc Rây 1 là bước tiến quan trọng trong quá trình bố trí nơi ở mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Địa phương đang tập trung rà soát, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để bố trí nhà cho người dân theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Đồng thời, xã tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện thiết yếu, phấn đấu đưa người dân đến nơi ở mới trong thời gian sớm nhất. Mục tiêu của địa phương không chỉ là giúp người dân có chỗ ở an toàn mà còn tạo điều kiện để các hộ từng bước ổn định sinh hoạt, khôi phục sản xuất và xây dựng cuộc sống lâu dài. Xã cũng mong muốn chủ đầu tư đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và những căn nhà còn lại để địa phương sớm bàn giao cho người dân.

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, để hoàn thành các hạng mục còn lại, chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc các nhà thầu bổ sung đội thi công, tổ chức tăng ca ban đêm, tập trung hoàn thiện 40 căn nhà còn lại. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bốc thăm, xác định vị trí và bàn giao nhà cho các hộ dân đợt 2 vào khoảng cuối tháng 11 đến đầu tháng 12-2026.

Bên cạnh việc hoàn thiện nhà ở, các hạng mục hạ tầng thiết yếu cũng đang được triển khai. Đối với gói thầu xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt, khối lượng thi công đạt khoảng 70%. Các hạng mục trạm bơm, khu xử lý nước sạch, bể chứa nước và tuyến ống cấp nước đang được tập trung thực hiện. Việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm điều kiện sinh hoạt khi người dân chuyển đến nơi ở mới.

Sau 1 năm kể từ đợt mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng tháng 11-2025, những căn nhà đang dần hoàn thiện tại Khu TĐC Bậc Rây 1 mang theo niềm hy vọng về một cuộc sống an toàn, ổn định hơn cho người dân vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về chỗ ở mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giúp người dân an cư, từng bước ổn định cuộc sống.

Dự án Di dân, TĐC vùng sạt lở thôn Bậc Rây 1 được triển khai nhằm di dời các hộ dân có đất và nhà ở nằm trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề do sạt lở đất đá, đoạn từ Km39+100 đến Km39+600 trên tuyến ĐT.707 đến nơi ở mới an toàn. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 137 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2027.