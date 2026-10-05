Đổi mới hoạt động công đoàn

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” do LĐLĐ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, thu hút sự tham gia của đông đảo công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động.

Trước yêu cầu phát triển mới, nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chuyển trọng tâm về cơ sở và hướng nhiều hơn đến những nhu cầu thiết thực của đoàn viên, người lao động. Theo ông Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, hiện nay Công đoàn tập trung nhiều hơn vào doanh nghiệp, người lao động và những nơi thực sự có nhu cầu về tổ chức Công đoàn. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là có bao nhiêu đoàn viên mà là đoàn viên cần gì, người lao động gặp khó khăn gì và Công đoàn có thể làm gì thiết thực cho họ.

Từ cách tiếp cận đó, LĐLĐ tỉnh tăng cường phân công cán bộ phụ trách, theo dõi từng nhóm công đoàn cơ sở; chủ động xuống cơ sở, gặp gỡ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động để nắm tình hình việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc, chế độ, chính sách cũng như những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Đặc biệt, tinh thần “nghe đoàn viên nói, nghe người lao động nói” được chú trọng. Thông qua tiếp xúc tại cơ sở, đối thoại, hội nghị, các chương trình chăm lo và nắm bắt tình hình trực tiếp tại doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn có điều kiện lắng nghe những phản ánh từ thực tế. Đây là cơ sở để hoạt động Công đoàn chuyển từ tổ chức theo kế hoạch có sẵn sang chủ động đáp ứng nhu cầu thực tế của đoàn viên, người lao động.

Các cấp Công đoàn tiếp tục quan tâm đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là dịp Tết, Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và thông qua chương trình “Mái ấm công đoàn”. Cùng với hỗ trợ vật chất, Công đoàn chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia đối thoại, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Ở cơ sở, sự quan tâm ấy được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gắn với đời sống của người lao động. Chị Cà Thị Thu, Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên đã có 16 năm công tác tại công ty. Trong quá trình làm việc, chị nhiều lần được Ban lãnh đạo công ty và Công đoàn thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vé xe về nhà dịp Tết. Sự quan tâm dù giản dị nhưng là nguồn động viên để chị yên tâm công tác, tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp, thông qua chương trình phúc lợi đoàn viên, người lao động được mua nhiều mặt hàng thiết yếu với mức giá thấp hơn thị trường từ 10 - 20%, góp phần giảm chi phí sinh hoạt. Tại nhiều doanh nghiệp, giá trị bữa ăn ca được nâng từ 25.000 đồng trở lên, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn và sức khỏe người lao động.

Cùng với chăm lo đời sống vật chất, các cấp Công đoàn Điện Biên chú trọng hoạt động văn hóa, tinh thần và thể thao cho đoàn viên, người lao động. Tùy điều kiện thực tế, sở thích của đoàn viên, công đoàn cơ sở lựa chọn hình thức phù hợp như giao lưu văn nghệ, hội thi, hội thao, bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông, pickleball, bóng bàn... Hoạt động văn nghệ, thể thao không chỉ tạo sân chơi sau giờ làm việc mà còn giúp đoàn viên rèn luyện sức khỏe, giảm áp lực công việc, giao lưu và tăng cường sự gắn kết.

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống đoàn viên. Tiêu biểu là giải bóng chuyền hơi với 21 đội, hơn 200 vận động viên tham gia; cùng các hoạt động cầu lông, pickleball, bóng bàn và chương trình chăm lo, hỗ trợ con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Việc chăm lo đời sống tạo sự gắn kết, các phong trào thi đua tiếp thêm động lực để đoàn viên nỗ lực trong công việc. Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số” được triển khai, tạo điều kiện để đoàn viên nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới. Riêng giai đoạn 2023 - 2025 đã có hơn 1.000 sáng kiến, giải pháp của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Như tại Trường Cao đẳng Điện Biên, những sáng kiến xuất phát từ thực tế giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng công việc. Thầy giáo Vũ Văn Độ, Khoa Điện - Điện tử cho biết, nhu cầu sáng chế các thiết bị tự làm là cần thiết đối với trường nghề. Hằng năm, nhà trường triển khai các sáng kiến, đề tài phục vụ công tác dạy và học.

Cùng với các hoạt động trực tiếp, Công đoàn chú trọng tương tác trên môi trường số, cung cấp thông tin về pháp luật, chính sách lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn; giải đáp những vấn đề người lao động quan tâm và tiếp nhận phản ánh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.

Từ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi đến văn hóa, thể thao, thi đua, nâng cao kỹ năng và chuyển đổi số, hoạt động Công đoàn ngày càng đa dạng, thiết thực. Qua đó, đoàn viên được lắng nghe, người lao động được đồng hành, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng được quan tâm, bảo vệ. Đây là nền tảng để Công đoàn Điện Biên tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở, sát đoàn viên, người lao động và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới