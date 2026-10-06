Nữ thạc sĩ 9X không nhận 180 triệu đồng theo Nghị định 154 để làm bí thư chi bộ

Sở hữu 2 bằng đại học và thạc sĩ Luật

Năm 2021, sau khi tốt nghiệp Khoa Luật - Trường Đại học Mở Hà Nội, chị Nguyễn Đặng Hoài My (SN 1999, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) trở về quê hương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau đó, chị đảm nhiệm vị trí cán bộ bán chuyên trách về lĩnh vực đài truyền thanh và cải cách hành chính xã Hòa Phú.

Trong quá trình công tác, chị tiếp tục học nâng cao và tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Huế vào năm 2025, sau đó nhận bằng thạc sĩ Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội vào năm 2026.

Chị Nguyễn Đặng Hoài My - Bí thư chi bộ Làng Thái. Ảnh: Hải Dương

Đến tháng 6 năm nay, chị My nằm trong diện nghỉ việc theo Nghị định 154 và được nhận khoản hỗ trợ 180 triệu đồng.

Tuy nhiên, chị đã chủ động xin không nhận khoản tiền này để ở lại công tác và sau đó được chỉ định giữ chức vụ Bí thư chi bộ Làng Thái với mức phụ cấp khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ về quyết định của mình, chị My cho biết do có bà ngoại từng đảm nhiệm vị trí Bí thư chi bộ thôn 6 (trước khi sáp nhập) và đã nhiều lần cùng bà đi thăm các hộ dân trong thôn nên chị chứng kiến cuộc sống còn nhiều vất vả của bà con.

Từ đó, chị nhen nhóm ước mơ sau khi học xong sẽ trở về góp sức xây dựng quê hương. Chính suy nghĩ ấy đã trở thành động lực để chị xin ở lại làm bí thư chi bộ.

Chị My hỗ trợ bà con làm hồ sơ trực tuyến. Ảnh: NVCC

Thời gian đầu nhận công tác, chị My phải đối mặt với không ít áp lực khi Làng Thái còn nhiều hộ nghèo, một số chi hội sau sáp nhập gần như không hoạt động và tình hình tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp.

Để giải quyết bài toán về các chi hội, chị đã bỏ tiền túi ứng trước kinh phí khôi phục hoạt động của các đoàn thể như chi hội Người cao tuổi, góp phần tăng cường sự đoàn kết và nâng cao vai trò của các tổ chức tại địa phương.

Về an ninh trật tự, chị đã chủ động cùng ban tự quản rà soát, lập danh sách và báo cáo chi tiết từng đối tượng cho lực lượng công an địa phương để phối hợp quản lý. Nhờ những giải pháp quyết liệt ngay từ đầu, đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã dần đi vào ổn định.

Nói về những dự định tương lai trên cương vị Bí thư chi bộ Làng Thái, chị My cho biết địa phương là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc Thái di cư từ phía Bắc vào. Vì vậy, trong tương lai gần, chị quyết tâm phục hồi và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống đang ngày càng mai một ở địa phương.

Bên cạnh đó, chị My cũng định hướng biến thổ cẩm thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối với các điểm du lịch để quảng bá rộng rãi hình ảnh và nét văn hóa của Làng Thái đến du khách gần xa.

"Với chuyên môn ngành Luật, tôi gặp nhiều thuận lợi trong quá trình công tác. Những kiến thức được đào tạo tại nhà trường rất thiết thực, giúp ích lớn cho việc tiếp xúc, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với bà con nhân dân" - chị My chia sẻ.

Nữ cán bộ nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm

Đánh giá về nữ cán bộ trẻ, ông Đỗ Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết chị My là người luôn nhiệt huyết và quyết liệt trong công việc. Khi chị quyết định ở lại làm việc, lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã rất mừng vì giữ lại được một cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Chị My tặng quà cho bà con khó khăn. Ảnh: NVCC

Trong quá trình công tác, dù mới đảm nhiệm vai trò Bí thư chi bộ Làng Thái nhưng chị My thường xuyên cùng ban tự quản đến thăm hỏi bà con nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách và hộ nghèo nhân các dịp lễ lớn. Những việc làm thiết thực đó đã bước đầu tạo dựng được niềm tin vững chắc trong quần chúng nhân dân.

"Nhờ có trình độ chuyên môn, hiện chị My vừa đảm nhận vai trò Bí thư chi bộ vừa dành thời gian hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ hành chính công theo đề nghị của UBND xã. Ở cương vị nào chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập thể lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Hòa Phú luôn ủng hộ, tạo điều kiện tối đa để những cán bộ như chị My ngày càng phát triển" - ông Hiếu cho hay.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhiều nữ cán bộ trẻ có năng lực, trình độ đã chủ động xin không nhận khoản tiền hỗ trợ hàng trăm triệu đồng theo Nghị định 154 để ở lại công tác, đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại thôn, buôn, tổ dân phố.

Đáng chú ý, có những người rất trẻ, sở hữu 2 bằng đại học, được biên chế trong đơn vị nhà nước hay trường học nhưng vẫn sẵn sàng trở về cống hiến cho địa phương.