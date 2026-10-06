Giá vàng hôm nay (6-10): Giá vàng nhẫn tăng, giảm không đồng nhất

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay ổn định so với hôm qua.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140,3 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay (6-10): Giá vàng miếng ổn định; giá vàng nhẫn đi ngang và tăng, giảm tùy thương hiệu. Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 6-10 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay đi ngang và tăng, giảm tùy thương hiệu.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng mua vào và giữ nguyên giá bán ra.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới sáng nay niêm yết ở ngưỡng 4.143 USD/ounce, tăng 3,5 USD/ounce trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới nhích lên trong phiên thứ Hai khi các nhà đầu tư giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng này, mặc dù đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã hạn chế đà tăng của kim loại quý.

“Trong những ngày gần đây, các số liệu kinh tế mà chúng ta nhận được từ Mỹ phần lớn đều gây thất vọng, điều đó đã khiến các nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng tăng lãi suất”, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, cho biết.

Các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 22%, giảm mạnh so với khoảng 70% vào tuần trước. Tuy nhiên, họ vẫn dự báo xác suất tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 84%, theo Công cụ FedWatch của CME.

Lãi suất cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của việc đầu tư vào vàng.

Ông Fawad Razaqzada nói thêm: “Tôi cho rằng có khả năng giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn trước khi lực mua thực sự quay trở lại, nguyên nhân chủ yếu là đồng USD đang tăng giá”.

Chỉ số USD tăng khiến các kim loại được định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức cao, sát mức đỉnh của gần hai thập kỷ.

Các nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến được công bố vào cuối tuần này. Biên bản có thể giúp định hình kỳ vọng về chính sách tiền tệ trong thời gian tới, sau khi ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất vào tháng trước, lần tăng đầu tiên trong ba năm.

Công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus dự báo giá vàng sẽ đạt các mức cao kỷ lục mới vào năm 2027, khi các nhà đầu tư tìm kiếm những tài sản thay thế cho các tài sản truyền thống được định giá bằng USD. Công ty này dự báo giá vàng trung bình trong năm tới sẽ ở mức 5.330 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2,165 triệu đồng/lượng mua vào và 2,232 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện niêm yết ở mức 1,808 triệu đồng/lượng mua vào và 1,875 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,812 triệu đồng/lượng mua vào và 1,879 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 61,32 USD/ounce.