Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 11 Nghị định số 233/2026/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức. Cụ thể như sau:

1. Khung tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức được chấm tối đa là 70 điểm (trong thang điểm 100).

2. Khung tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, bao gồm các tiêu chí về số lượng, chất lượng và tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức, được xác định trên cơ sở cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị trực tiếp sử dụng viên chức, cụ thể:

a) Tiêu chí về số lượng thể hiện mức độ hoàn thành sản phẩm, công việc thuộc nhiệm vụ được phân công, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của viên chức và đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Tiêu chí về chất lượng thể hiện mức độ đáp ứng tiêu chuẩn, mục đích, yêu cầu, hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ;

c) Tiêu chí về tiến độ thể hiện mức độ bảo đảm về thời gian trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

* Bạn đọc Phùng Thị Yến ở xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La, hỏi: Người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng người lao động chấp hành xong án phạt tù thì được cho vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm với mức vốn như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại khoản 2, Điều 6 Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, có hiệu lực từ ngày 20-11-2026. Cụ thể như sau:

a) Người chấp hành xong án phạt tù: Mức vốn cho vay tối đa là 200 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 10 tỷ đồng/dự án và không quá 200 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh;

c) Người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần để sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm, nhưng tổng số tiền vay không vượt quá mức vay tối đa theo quy định tại điểm a và b khoản này.