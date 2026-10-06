Giá hồ tiêu hôm nay 6.10.2026: Thị trường tiếp tục đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước ngày 6.10 chưa xuất hiện biến động mới. Các vùng trồng trọng điểm tiếp tục duy trì mặt bằng từ 136.500 đến 140.500 đồng/kg, nối dài chuỗi phiên đi ngang từ những ngày đầu tháng 10.

Hình minh họa.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn giữ vị trí cao nhất với 140.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng đứng ở mức 136.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 6.10.2026 chưa biến động

Tại Gia Lai, giá tiêu xô được thu mua ở mức 136.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó. Bình Phước (Đồng Nai) cũng duy trì mức 136.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) tiếp tục ghi nhận mức 137.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá tiêu đứng ở 138.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có mức giá cao nhất trong bảng khảo sát, đạt 140.500 đồng/kg. Tất cả các khu vực đều không thay đổi so với phiên liền trước.

Biên độ giữa mức thấp nhất và cao nhất hiện là 4.000 đồng/kg. Việc giá liên tục giữ ổn định cho thấy thị trường đang trong giai đoạn giằng co, khi cả bên mua và bên bán đều chưa tạo ra sức ép đủ lớn để làm thay đổi mặt bằng giá.

Điểm tích cực là giá tiêu vẫn giữ được vùng trên 136.000 đồng/kg. Đặc biệt, Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục đứng trên mốc 140.000 đồng/kg, tạo điểm tựa đáng chú ý cho thị trường.

Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục ổn định

Thị trường hồ tiêu Ấn Độ cũng chưa ghi nhận thay đổi mới về giá tính theo Rupee/tạ.

Trong đó, tiêu GARBLED tiếp tục đứng ở mức 71.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 199.742 đồng/kg.

Loại UNGARBLED duy trì mức 69.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 194.147 đồng/kg. Giá loại Gram/lít giữ ở 68.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 191.349 đồng/kg.

Việc các mức giá tính bằng Rupee không thay đổi cho thấy thị trường tiêu Ấn Độ vẫn tương đối ổn định, chưa xuất hiện tín hiệu tăng hoặc giảm rõ rệt.

Giá tiêu chờ lực đẩy mới

Chuỗi phiên đi ngang kéo dài cho thấy thị trường hồ tiêu đang bước vào giai đoạn tích lũy. Nguồn cung và nhu cầu thu mua hiện chưa tạo ra sự chênh lệch đủ lớn để hình thành một xu hướng mới.

Mốc 140.500 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là điểm đáng chú ý. Đắk Lắk đứng kế tiếp với 138.500 đồng/kg, trong khi các khu vực còn lại dao động từ 136.500 đến 137.000 đồng/kg.

Trong những phiên tới, diễn biến giá có thể phụ thuộc nhiều hơn vào sức mua của doanh nghiệp, lượng hàng được người dân đưa ra thị trường và nhu cầu xuất khẩu. Nếu lực mua tăng trở lại, thị trường có cơ hội thoát khỏi trạng thái đi ngang hiện nay.