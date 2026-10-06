Chính sách mới: Khuyến khích khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh

Chính sách mới quy định khuyến khích khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh, ngư dân, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nông dân, công nhân, người yếu thế, khuyết tật; cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, công tác; cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Trong khi đó, chính sách trước đây quy định khuyến khích khen thưởng cá nhân là ngư dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, công nhân, người yếu thế, khuyết tật; tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, công tác; cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Đặc biệt quan tâm khen thưởng các đối tượng là công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất/ Ảnh minh họa/ chinhphu.vn

Như vậy, chính sách mới mở rộng diện đối tượng được khuyến khích khen thưởng là người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh, đồng bào miền núi. Điều này cho thấy rõ định hướng khen thưởng hướng về cơ sở, ghi nhận thành tích, qua đó khích lệ những người đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước. Chính sách mới cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phát động, tuyên truyền, theo dõi, đánh giá kết quả phong trào thi đua; mở rộng phạm vi công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (chính sách cũ chỉ quy định về đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ) để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; mở rộng đối tượng được công nhận có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng không chỉ là chủ nhiệm, thư ký mà còn bao gồm cả thành viên chính tham gia nghiên cứu nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Có thể thấy, chính sách mới bảo đảm tính công bằng, bao quát hơn trong công tác thi đua, khen thưởng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng cũng giúp cơ quan thường trực kiểm tra, giám sát thực chất hơn, giảm bớt được thủ tục hành chính, giấy tờ rườm rà. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương phải đầu tư hạ tầng phần mềm, cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.