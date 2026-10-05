Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric, HoSE: GEE) vừa công bố bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 2 năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó, doanh nghiệp muốn đổi tên, mở rộng đáng kể ngành nghề kinh doanh, sửa Điều lệ và thay đổi một thành viên Hội đồng quản trị.

Theo thông báo, phiếu lấy ý kiến được gửi tới cổ đông từ ngày 5/10/2026. Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết được xác định tại ngày 28/9/2026, thời hạn cuối cùng công ty nhận phiếu trả lời là 17 giờ ngày 22/10/2026. Trên website doanh nghiệp, bộ tài liệu này được công bố ngày 2/10.

Từ Điện lực GELEX đến Công nghiệp GELEX

Nội dung đáng chú ý nhất là đề xuất đổi tên Công ty Cổ phần Điện lực GELEX thành Công ty Cổ phần Công nghiệp GELEX. Tên tiếng Anh dự kiến là GELEX INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY.

Theo tờ trình của Hội đồng quản trị, GELEX Electric đang định hướng mở rộng từ lĩnh vực thiết bị điện sang các lĩnh vực công nghiệp, nguyên vật liệu và công nghệ. Vì vậy, tên gọi hiện tại được đánh giá là chưa phản ánh đầy đủ phạm vi hoạt động cũng như định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Doanh nghiệp cho rằng tên gọi có tính khái quát và bao quát hơn sẽ phù hợp với chiến lược phát triển, đồng thời tạo nền tảng xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu và nâng cao vị thế trong dài hạn.

Đáng lưu ý, đây mới là phương án được Hội đồng quản trị trình cổ đông xem xét, chưa phải việc đổi tên đã chính thức hoàn tất. Theo dự thảo nghị quyết, các thay đổi về tên và Điều lệ chỉ có hiệu lực sau khi được cổ đông thông qua và hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

GELEX Electric muốn đổi tên thành GELEX Industries, mở rộng sang công nghệ số và R&D. Ảnh Gelex

Việc đổi tên diễn ra trong bối cảnh GELEX Electric những năm gần đây đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp xác định năm nay là thời điểm tăng cường hoạt động R&D, phát triển sản phẩm mới và nâng cao năng lực công nghệ. Công ty cũng cho biết đã hình thành trung tâm R&D và thu hút nhân sự chuyên môn cho hoạt động này.

Bổ sung loạt ngành công nghệ, phần mềm và nghiên cứu phát triển

Cùng với phương án đổi tên, Hội đồng quản trị trình cổ đông bổ sung 16 ngành, nghề kinh doanh, trong đó nhiều lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến công nghệ thông tin, công nghệ số và nghiên cứu phát triển.

Theo tài liệu, các ngành được đề xuất bổ sung gồm lập trình máy tính; tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính; dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin; xuất bản phần mềm; kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông; sửa chữa, bảo dưỡng máy tính và thiết bị thông tin liên lạc.

Một nhóm đáng chú ý khác là hoạt động kiểm tra, phân tích kỹ thuật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên; tư vấn, chuyển giao, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ; thiết kế chuyên dụng; khai thác tài sản sở hữu trí tuệ và nghiên cứu thị trường.

Riêng với lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ, hồ sơ của GELEX Electric nêu cụ thể hoạt động nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm công nghệ số, Internet vạn vật (IoT), cảm biến và các công nghệ liên quan; nghiên cứu sản phẩm, thiết bị, giải pháp và công nghệ ứng dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp cũng đề xuất sửa đổi chi tiết một số ngành đang đăng ký, gồm hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, bán buôn chuyên doanh, cùng hoạt động cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu và lưu trữ. Đáng chú ý, ở nhóm cơ sở hạ tầng CNTT và xử lý dữ liệu, tài liệu ghi rõ phạm vi hoạt động không bao gồm phát hành tài sản mã hóa.

Nếu được thông qua, việc bổ sung các ngành nghề trên sẽ tạo hành lang đăng ký kinh doanh rộng hơn cho GELEX Electric trong các mảng phần mềm, hạ tầng CNTT, nghiên cứu công nghệ, chuyển giao công nghệ và khai thác tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, việc đăng ký thêm ngành nghề không đồng nghĩa toàn bộ các lĩnh vực này sẽ ngay lập tức trở thành hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Đồng thời thay một thành viên Hội đồng quản trị

Bên cạnh thay đổi định hướng ngành nghề, GELEX Electric còn trình cổ đông miễn nhiệm ông Đặng Phan Tường khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo tờ trình, căn cứ thông tin bất thường doanh nghiệp đã công bố ngày 14/9/2026, ông Đặng Phan Tường không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. GELEX Electric vì vậy đề xuất bầu bổ sung một thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030.

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về công ty trước 9 giờ ngày 12/10. Danh sách ứng viên hợp lệ dự kiến được công bố để cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Sau khi kiện toàn, Hội đồng quản trị vẫn duy trì cơ cấu 5 thành viên.

Theo dự thảo nghị quyết, ngoài Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Bá Thọ, các thành viên Đỗ Duy Hưng, Nguyễn Trọng Trung và thành viên độc lập Nguyễn Đức Luyện, vị trí thứ năm sẽ thuộc về người trúng cử trong đợt bầu bổ sung lần này.

Về hoạt động kinh doanh, GELEX Electric hiện vẫn lấy thiết bị điện làm nền tảng với các đơn vị như CADIVI, THIBIDI, EMIC và CFT. Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần hợp nhất 25.463 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.262 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu doanh thu 27.242 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.705 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của GEE đạt khoảng 16.621 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.700 tỷ đồng, tăng 28%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 61% kế hoạch doanh thu và 63% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Đề xuất đổi tên cùng việc bổ sung hàng loạt ngành nghề công nghệ vì vậy cho thấy GELEX Electric đang từng bước mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài tên gọi thuần túy về điện. Kết quả cuối cùng của phương án này sẽ phụ thuộc vào cuộc lấy ý kiến cổ đông kết thúc ngày 22/10.