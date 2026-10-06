Giá xăng dầu hôm nay (6-10): Giá dầu thế giới giảm gần 2 USD

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 5-10, giá dầu Brent giảm 1,93 USD, tương đương 1,89%, xuống còn 100,32 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 1,68 USD, tương đương 1,84%, xuống còn 89,43 USD/thùng.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch Công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates nhận định. “Mặc dù hoạt động vận chuyển dầu vẫn tiềm ẩn rủi ro, nhưng hy vọng cuối cùng sẽ có nhiều dầu hơn được đưa ra thị trường”.

Trước đó, hôm thứ Sáu (2-10), các nước G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ khẩn cấp. Tổ chức này đồng thời cam kết không áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng sau sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, ông Pavel Molchanov, chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư tại Raymond James, nhận định: “Thị trường vẫn tỏ ra hoài nghi, bởi chưa rõ trong tổng số dầu được cam kết giải phóng theo thỏa thuận mới, bao nhiêu sẽ được lấy từ lượng dầu còn lại của kế hoạch giải phóng 400 triệu thùng do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) điều phối hồi tháng 3”.

Tuần trước, ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành IEA cho biết các thành viên đã giải phóng khoảng 2/3 trong tổng số 400 triệu thùng theo thỏa thuận.

Giá dầu thế giới giảm gần 2 USD/thùng trong phiên giao dịch thứ Hai. Ảnh minh họa: Oilprice

Trong khi đó, Tập đoàn dầu khí BP (Anh) đã điều chỉnh hoạt động tại các nhà máy lọc dầu theo hướng tăng sản lượng dầu diesel. Thông tin trên được Giám đốc điều hành BP Meg O'Neill cho biết tại Diễn đàn Energy Intelligence ở London (Anh).

Cùng phát biểu tại diễn đàn, ông Amin Nasser, Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia cảnh báo lượng dầu dự trữ có thể huy động trên toàn cầu đang ở mức thấp. Theo ông, áp lực nguồn cung dầu thô và nhiên liệu qua chế biến sẽ tiếp tục gia tăng, trong khi việc bổ sung lượng dự trữ đã sử dụng có thể mất tới 2 năm.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo dữ liệu do Bộ Năng lượng Mỹ công bố cho thấy, lượng dầu thô trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) giảm xuống 283 triệu thùng trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 10-1982.

Trong một diễn biến khác, OPEC+, đã quyết định hoãn đợt đánh giá hạn ngạch sản lượng năm 2027. Nguyên nhân do cuộc xung đột tại Trung Đông làm đình trệ các dự án mở rộng công suất tại Trung Đông, khiến các đánh giá về tiềm năng sản xuất trong tương lai thiếu tính chính xác.

Trong khi đó, Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco cũng gây bất ngờ khi hạ giá bán dầu thô tháng 11-2026 cho khu vực châu Á xuống mức thấp nhất trong 6 năm qua.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 6-10 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều 1-10, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng-giảm đan xen, trong đó dầu mazut tăng 919 đồng/kg.