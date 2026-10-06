Bộ Nội vụ giải đáp chính sách thu hút nhân tài với sinh viên tốt nghiệp thủ khoa

Ông C.V. H. hỏi: Người tốt nghiệp thủ khoa tại một cơ sở giáo dục đại học trong nước nhưng không có thêm thành tích cá nhân theo điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định 179/2024 của Chính phủ thì có đủ điều kiện áp dụng chính sách thu hút người có tài năng hay không?

Ông H. cũng đặt vấn đề liệu cơ quan tuyển dụng có được yêu cầu người tốt nghiệp thủ khoa phải đồng thời có thêm thành tích cá nhân theo điểm b khoản 2 Điều 4 mới được xem xét tuyển dụng theo chính sách này.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ dẫn khoản 2 Điều 4 Nghị định 179/2024 của Chính phủ về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo quy định này, một trong các đối tượng được xem xét áp dụng chính sách là: Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên tại cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

Như vậy, Bộ Nội vụ xác định trường hợp sinh viên tốt nghiệp thủ khoa tại cơ sở giáo dục đại học trong nước là một đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 179/2024.

Quy định này đặt tiêu chí tốt nghiệp thủ khoa thành một căn cứ riêng để xác định đối tượng thu hút.

Tuy nhiên, việc thuộc nhóm đối tượng được quy định tại nghị định không đồng nghĩa với việc đương nhiên được tuyển dụng hoặc đương nhiên được hưởng mọi chính sách.

Bộ Nội vụ dẫn khoản 1 Điều 5 Nghị định 179/2024, theo đó người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý quy định tại Điều 59 Luật Cán bộ, công chức quyết định việc tuyển chọn, áp dụng chính sách đối với người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Người đứng đầu cơ quan cũng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao để áp dụng chính sách phù hợp với mục tiêu đề ra.

Do đó, việc tuyển chọn và áp dụng chính sách đối với người có tài năng còn phụ thuộc vào quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị ông H. liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo Điều 21 Nghị định 179/2024.

Như vậy, trường hợp tốt nghiệp thủ khoa trong nước được Nghị định 179/2024 xác định là một nhóm đối tượng thu hút. Việc tuyển chọn, áp dụng chính sách cụ thể vẫn do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định và phạm vi quản lý.