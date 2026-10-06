Giá cà phê hôm nay 6.10: Thị trường trong nước ổn định

Thị trường cà phê trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng quanh 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thế giới vẫn chờ tín hiệu rõ hơn từ phiên giao dịch đầu tuần sau khi cả Robusta và Arabica cùng tăng ở phiên gần nhất.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước quanh mốc 94.000 đồng/kg

Theo bảng giá sử dụng cho ngày 6.10.2026, giá cà phê bình quân tại các vùng trọng điểm ở mức 94.000 đồng/kg, ghi nhận mức tăng 100 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 94.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Gia Lai cũng đạt mức 94.000 đồng/kg, tăng tương ứng 200 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận giá 93.499 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg nhưng vẫn là mức thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) giữ mức 94.000 đồng/kg. Bảng dữ liệu hiện không ghi nhận mức thay đổi tại khu vực này.

Mặt bằng giá hiện dao động từ 93.499 - 94.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất chỉ khoảng 501 đồng/kg, cho thấy giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm đang khá sát nhau.

Đáng chú ý, Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (Lâm Đồng mới) cùng đứng ở mức 94.000 đồng/kg. Đây tiếp tục là vùng giá quan trọng của thị trường trong những ngày đầu tháng 10.

Giá cà phê thế giới chờ phiên đầu tuần

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm cập nhật, mức đóng cửa gần nhất của Robusta London kỳ hạn 11.2026 vẫn ở 3.469 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn 1.2027 ở mức 3.448 USD/tấn, còn kỳ hạn 3.2027 đạt 3.424 USD/tấn.

Ở New York, cà phê Arabica kỳ hạn 3.2027 đang có mức tham chiếu 280,50 US cent/lb. Kỳ hạn 5.2027 ở 277,80 US cent/lb và kỳ hạn 7.2027 ở 275,70 US cent/lb.

Các mức trên là giá đóng cửa của phiên gần nhất trước khi thị trường bước vào tuần giao dịch mới. Do đó, diễn biến phiên đầu tuần tại London và New York sẽ là yếu tố cần theo dõi sát trước thời điểm xuất bản bài sáng 6.10.

Phiên gần nhất trước đó ghi nhận cả Robusta và Arabica cùng tăng, qua đó tạo lực hỗ trợ nhất định cho tâm lý thị trường cà phê trong nước.

Mốc 94.000 đồng/kg có thể tiếp tục là vùng giằng co

Việc giá cà phê tại nhiều khu vực cùng đứng ở 94.000 đồng/kg cho thấy thị trường vẫn chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Người mua và người bán đang có xu hướng thận trọng hơn khi mùa thu hoạch vụ mới tại Tây Nguyên đến gần.

Ở chiều hỗ trợ, nguồn cung cà phê vụ cũ không còn dồi dào trong khi hàng vụ mới chưa đồng loạt ra thị trường với khối lượng lớn. Điều này có thể giúp giá tránh được áp lực giảm sâu trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, khi hoạt động thu hoạch tăng tốc, lượng cà phê mới đưa ra thị trường sẽ nhiều hơn. Nếu giá Robusta thế giới không tiếp tục đi lên, áp lực nguồn cung có thể khiến giá trong nước khó bứt mạnh khỏi vùng hiện tại.

Trong ngắn hạn, mốc 94.000 đồng/kg tiếp tục là vùng đáng theo dõi. Diễn biến Robusta London, tốc độ thu hoạch tại Tây Nguyên và nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp xuất khẩu sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của thị trường.