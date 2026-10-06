Tỷ giá USD hôm nay (6-10): Đồng USD vững giá trước những bất ổn tại châu Âu

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,17%, hiện ở mức 102,10.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng EUR giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi những lo ngại về khả năng Pháp kiểm soát thâm hụt ngân sách, cùng với làn sóng bán tháo mạnh trên thị trường trái phiếu trong tuần trước, làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng EUR. Trong khi đó, các số liệu kinh tế của Mỹ cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu.

Trái phiếu Chính phủ Pháp gần đây chịu sức ép khi kỳ vọng về mặt bằng lãi suất chính sách cao hơn và những bất ổn chính trị gia tăng trước cuộc bầu cử năm 2027 tại Pháp làm dấy lên nghi ngờ về khả năng nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng EUR đưa tình hình tài chính công trở lại quỹ đạo ổn định hơn.

“Có vẻ như thị trường đang bác bỏ dự toán ngân sách năm 2027 này. Một cuộc bầu cử đang đến gần... Trong bối cảnh bầu cử sắp diễn ra, liệu ai sẽ bỏ phiếu ủng hộ các biện pháp thắt chặt tài khóa?”, ông Erik Bregar, Giám đốc quản lý rủi ro ngoại hối và kim loại quý tại Silver Gold Bull ở Toronto, nhận định.

Đồng EUR giảm 0,36%, xuống 1,1211 USD, sau khi có thời điểm giảm tới 0,8%, xuống 1,116 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5-2025. Đồng tiền chung châu Âu vừa trải qua tuần giảm thứ tư liên tiếp so với đồng USD, với mức giảm tổng cộng 3,1%. Đây là chuỗi giảm theo tuần dài nhất của đồng EUR kể từ tháng 5-2025.

Mặc dù kỳ vọng của thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng đã giảm đáng kể, những lo ngại về vấn đề nợ công tại khu vực đồng EUR cùng các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng vẫn đang hỗ trợ đồng USD.

Trong ngày thứ Hai, Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) cho biết chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực phi sản xuất đã giảm xuống 54,9 điểm trong tháng trước, từ mức 55,4 điểm của tháng 8. Con số này thấp hơn một chút so với mức 55,2 điểm mà các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo, nhưng vẫn cao hơn ngưỡng 50 điểm, ranh giới phân định giữa tăng trưởng và suy giảm hoạt động kinh tế.

Bên cạnh đó, chỉ số đo lường giá đầu vào mà các doanh nghiệp phải chi trả tăng mạnh lên 74,0 điểm, từ mức 72,6 điểm trong tháng 8. Diễn biến này cho thấy áp lực chi phí đang gia tăng, qua đó củng cố những lo ngại về nguy cơ lạm phát tiếp tục kéo dài.

Theo công cụ CME FedWatch, kỳ vọng Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 hiện ở mức 23,8%, giảm mạnh so với 70,9% một tuần trước. Tuy nhiên, kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức cao, với thị trường dự báo xác suất xảy ra động thái này là 88,1%.

So với đồng yên, đồng USD tăng 0,12%, lên 158,04 yên/USD, trong bối cảnh những cảnh báo gần đây bằng lời từ Chính phủ và các cơ quan chức năng Nhật Bản về tình trạng đồng yên mất giá, cũng như vị thế là tài sản trú ẩn an toàn của đồng tiền này, chưa đủ để ngăn đà suy yếu gần đây của đồng yên.

Đồng bảng Anh giảm 0,21%, xuống 1,3213 USD, nhưng tăng khoảng 0,2% so với đồng EUR.

Đồng USD vững giá trước những bất ổn tại châu Âu. Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (6-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.643 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 24.411 đồng - 26.875 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 27.385 đồng - 30.268 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: