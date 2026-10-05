Đà Nẵng tăng tốc quý 4, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hơn 11% năm 2026

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ba tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng hơn 11% của Đà Nẵng, khi thành phố vừa phải duy trì đà tăng trưởng đang có, vừa tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, hạ tầng và sản xuất kinh doanh.

Chiều 5/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng họp phiên thường kỳ tháng Chín dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng.

Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu trên địa bàn, nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2026.

GRDP 9 tháng tăng trưởng 10,31%

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, GRDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 10,31%, đứng thứ 9/34 địa phương và thứ 3 trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt khoảng 264.600 tỷ đồng.

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò quan trọng khi tăng 10,55%, đóng góp hơn một nửa mức tăng GRDP. Công nghiệp-xây dựng tăng 11,43%, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,42%.

Hoạt động thương mại, du lịch tiếp tục tạo sức bật cho khu vực dịch vụ. Trong 9 tháng, các cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 15,86 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt 56.973 tỷ đồng, tăng 25,42%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 126.607 tỷ đồng, tăng 23,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,819 tỷ USD, tăng 12%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,02%.

Nguồn lực đầu tư cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành trong 9 tháng ước đạt 88.000 tỷ đồng, tăng 42,25%. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 20/9 đạt hơn 68.375 tỷ đồng, bằng 103% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao.

Tăng tốc dự án hoàn thiện đường ven biển 129, thành phần 1 (phía Nam thành phố Đà Nẵng) . (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Đến ngày 28/9, tổng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, bao gồm cả vốn ủy thác, đạt hơn 12.485 tỷ đồng, bằng 72,62% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 67,61% kế hoạch vốn Ủy ban Nhân dân thành phố giao.

Những kết quả trên tạo nền tảng quan trọng để Đà Nẵng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hơn 11% trong cả năm. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn khoảng cách so với kịch bản đề ra khi GRDP 9 tháng tăng 10,31%, thấp hơn mức 10,55% theo kế hoạch.

Tăng tốc trong quý 4, tháo gỡ điểm nghẽn từ sản xuất đến đầu tư

Để hoàn thành mục tiêu cả năm, Đà Nẵng đặt yêu cầu tăng trưởng quý 4 từ 12,8-13,6%, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 11,22%. Đây là mức tăng cao, đòi hỏi thành phố phải tập trung vào những lĩnh vực còn khả năng tạo thêm giá trị trong thời gian ngắn.

Trọng tâm trước hết là hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhất là những ngành có tốc độ tăng trưởng thấp. Thành phố sẽ làm việc với các doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp, quản lý xử lý nước thải, phân phối điện, cao su, khai khoáng, sản xuất đồ uống... để nắm bắt khó khăn và hỗ trợ về nguyên liệu, đơn hàng, vốn cũng như các điều kiện sản xuất.

Cùng với đó, các điểm nghẽn về hạ tầng khu, cụm công nghiệp cần được tập trung xử lý; tiến độ giải ngân đầu tư công tiếp tục được đẩy nhanh. Thành phố cũng xác định cần thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, trong đó có Khu thương mại tự do.

Một nhiệm vụ khác là tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai, nguồn lực tài chính và khai thác hiệu quả nhà, đất công. Đây được xem là những nguồn lực có thể tạo thêm dư địa cho đầu tư và tăng trưởng nếu các vướng mắc về thủ tục, quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng và đấu nối hạ tầng được xử lý kịp thời.

Bên cạnh nhiệm vụ tăng trưởng, thành phố cũng yêu cầu bảo đảm các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế; chủ động phòng, chống thiên tai, nhất là trong thời điểm bước vào mùa mưa bão, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Giao rõ việc, theo sát từng tuần

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá 9 tháng đầu năm có nhiều kết quả tích cực, song yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện những nhiệm vụ trong quý 4.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì phiên họp. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi thành phố phải xử lý đồng thời các điểm nghẽn về tăng trưởng, đầu tư và chuẩn bị ứng phó với mưa bão. Vì vậy, các cấp, ngành cần tập trung quyết liệt cho mục tiêu tăng trưởng hơn 11% và chuyển các nhiệm vụ thành công việc cụ thể.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố được giao trực tiếp xây dựng, theo dõi và đôn đốc từng nhóm nhiệm vụ. Thành phố yêu cầu nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với bảo đảm nguồn lực, kiểm tra và giám sát; đồng thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu theo dõi sát nguồn thu, tăng thu, chống thất thu; tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng. Các sở, ngành phải đẩy nhanh xử lý hồ sơ, tăng cường trao đổi thông tin, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn phát triển và thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, thành phố yêu cầu chủ động ứng phó mưa bão, lũ lụt, sạt lở, kiểm tra hồ chứa, đê điều, công trình ven biển và các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt trước dự báo mưa lớn kéo dài trong tuần.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đồng hành với chính quyền trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc trong chặng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị tăng cường giao ban hằng tuần, đánh giá cụ thể sự chuyển biến của từng công việc qua từng tuần và quán triệt nghiêm tinh thần “6 rõ,” quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026./.