Đổi mới dạy học chính trị

Học viên trao đổi, thảo luận trong giờ học tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Thay vì chỉ có một giảng viên đứng lớp truyền đạt kiến thức, từ tháng 6/2026, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ triển khai mô hình đồng giảng. Theo đó mỗi giờ học có hai giảng viên cùng tham gia xây dựng và tổ chức bài giảng. Hai giảng viên phối hợp chuẩn bị nội dung, phân chia nhiệm vụ, bổ trợ kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, giúp các vấn đề trong bài học được phân tích từ nhiều góc độ, nội dung truyền đạt sâu hơn. Đồng thời, thông qua sự phối hợp này, giảng viên có thêm điều kiện gợi mở, trao đổi và tương tác với học viên, khuyến khích người học chủ động tham gia vào quá trình tiếp nhận, làm rõ kiến thức. Đến nay, mô hình được áp dụng tại 100% tiết học của 12 lớp trung cấp lý luận chính trị mở mới trong năm 2026.

Bà Vy Thị Lê, Trưởng khoa Pháp luật và Nhà nước, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ cho biết: Với mô hình đồng giảng, mỗi buổi học bố trí hai giảng viên, gồm một giảng viên chủ trì và một giảng viên phối hợp. Trước khi lên lớp, hai giảng viên cùng nghiên cứu nội dung, xây dựng giáo án, thống nhất kịch bản, học liệu và phương án tổ chức các hoạt động học tập. Việc có hai giảng viên cùng đứng lớp không chỉ giúp bổ sung, hỗ trợ chuyên môn mà còn tạo điều kiện đổi mới cách thức truyền đạt, đa dạng góc nhìn, giúp bài giảng sinh động và sâu hơn.

Bên cạnh sự phối hợp giữa hai giảng viên, mô hình còn khuyến khích học viên chủ động tham gia vào quá trình học tập. Trong mỗi giờ học, giảng viên cung cấp kiến thức lý luận, gợi mở những vấn đề cần trao đổi; học viên căn cứ vào kinh nghiệm và công việc thực tế của mình để nêu ý kiến, cùng phân tích và tìm hướng giải quyết.

Trong mỗi bài giảng, giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức lý luận mà còn đưa ra những tình huống thực tế liên quan đến công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, vận động quần chúng và nhiệm vụ tại cơ sở. Từ những tình huống này, học viên cùng trao đổi, phân tích nguyên nhân và đề xuất cách giải quyết dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Chị Trần Thanh Thùy, học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A02-26, khóa 2026-2027 chia sẻ: Trong quá trình học tập, chúng tôi không chỉ được tiếp thu kiến thức lý luận mà còn có cơ hội trao đổi, thảo luận, chia sẻ những tình huống phát sinh trong thực tiễn công tác. Qua sự hướng dẫn, gợi mở của giảng viên và ý kiến đóng góp của các học viên, nhiều vấn đề được nhìn nhận từ những góc độ khác nhau, giúp chúng tôi hiểu sâu hơn nội dung bài học.

Theo bà Dương Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, để mô hình đồng giảng phát huy hiệu quả, nhà trường chú trọng công tác theo dõi, đánh giá. Hằng tuần, các khoa tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giảng viên; kịp thời nhận diện những khó khăn, hạn chế, đồng thời trao đổi, chia sẻ những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay để vận dụng và nhân rộng. Cùng với đó, lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo các khoa thường xuyên dự giờ, trực tiếp đánh giá chất lượng bài giảng, khả năng phối hợp giữa các giảng viên cũng như mức độ tương tác, tiếp thu của học viên.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục hoàn thiện phương thức tổ chức, nâng cao năng lực phối hợp của đội ngũ giảng viên, phát huy vai trò của học viên và tăng cường gắn bài giảng với thực tiễn. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị, giúp học viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn có tư duy khoa học, bản lĩnh chính trị và khả năng giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra trong công tác.