Ba lớp gồm: Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung và hai lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với tổng số 130 học viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phát biểu ý kiến.

Nội dung chương trình đào tạo về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý ở cơ sở…

Đại biểu và các học viên dự khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và Sở Y tế đề nghị các học viên chấp hành nghiêm giờ học, đọc trước giáo trình, chuẩn bị câu hỏi và tham gia thảo luận.

Ban cán sự mỗi lớp nắm tình hình của tổ học tập, phối hợp với chủ nhiệm duy trì nền nếp và phản ánh kịp thời những khó khăn của lớp học. Do học tập theo mô hình mới nên các học viên cần chủ động nghiên cứu bài học trước khi đến lớp để trao đổi, thảo luận làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại lễ khai giảng.

Các khoa chuyên môn và giảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch phân công giảng dạy theo quyết định của Hiệu trưởng theo cặp đồng giảng. Giảng viên cần dành thời gian cho học viên lý giải ý kiến, góp ý về căn cứ và cách lập luận. Sau buổi dạy, hai giảng viên cùng rút kinh nghiệm để điều chỉnh bài giảng tiếp theo. Các khoa tăng cường hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy theo mô hình đồng giảng.

Đại diện các lớp tặng hoa Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Qua đó trang bị kiến thức cơ bản, có hệ thống về lý luận chính trị, củng cố bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Học tập lý luận chính trị giúp các cán bộ y tế hiểu sâu hơn quan điểm của Đảng về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Với người làm công tác lãnh đạo, quản lý, những nhận thức đó định hướng cho việc lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên, cùng cấp ủy xây dựng tập thể đoàn kết và tổ chức thực hiện chính sách phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị.