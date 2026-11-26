Giảng viên tham gia phần thi giảng bài trên lớp.

Học viên trả lời câu hỏi của giảng viên.

Hội thi có 9 giảng viên đến từ Khoa Lý luận cơ sở, Khoa Nhà nước và pháp luật, Khoa Xây dựng Đảng tham gia. Mỗi giảng viên lựa chọn một bài giảng trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị để thực hiện 3 phần thi: Soạn giáo án theo mẫu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; giảng bài trên lớp trong thời gian 45 phút và xử lý tình huống sư phạm.

Thông qua hội thi, nhà trường đánh giá năng lực chuyên môn, phương pháp sư phạm và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ giảng viên. Đồng thời, khuyến khích giảng viên gắn nội dung bài giảng với thực tiễn cuộc sống, công tác xây dựng Đảng và chính quyền, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới.