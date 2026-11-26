Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu công khai số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử của địa phương.

Các địa phương phải phân công đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin, bảo đảm đường dây nóng hoạt động thông suốt. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý công khai số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Học sinh trong một lớp học thêm tại TPHCM

Sở GD&ĐT TPHCM cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi trong năm học và hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Khi tiếp nhận phản ánh, địa phương cần xác minh, xử lý dứt điểm, xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo thông tin đường dây nóng của địa phương và các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; kết quả tiếp nhận phản ánh, kiểm tra, xử lý vi phạm tính đến thời điểm báo cáo, cùng các kiến nghị, đề xuất nếu có.

Đối với các trường THPT, Sở yêu cầu công khai số điện thoại, hộp thư điện tử trên cổng thông tin điện tử của nhà trường; bố trí đầu mối tiếp nhận và phản hồi kịp thời các phản ánh.

Các trường phải thực hiện nghiêm quy định về thu, chi và dạy thêm, học thêm. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, dạy thêm không đúng quy định tại đơn vị.

Thông tin đường dây nóng và kết quả tiếp nhận phản ánh của các trường THPT phải được báo cáo về Sở GD&ĐT TPHCM trước ngày 27/11/2026.