10 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được nhận giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ hai-năm 2026. (Ảnh: Hạnh Quyên/TTXVN)

Tối 26/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 2, năm 2026, tôn vinh 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng biểu dương 8 nhà khoa học trẻ triển vọng, ghi nhận những nỗ lực và tiềm năng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, khoa học xã hội và nhân văn có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển, góp phần hoàn thiện thể chế, bồi đắp hệ giá trị văn hóa và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ hai-năm 2026 Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Hạnh Quyên/TTXVN)

Để phát huy tài năng khoa học trẻ, cần xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, mở rộng không gian tự do học thuật, tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn. Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm mong muốn các nhà khoa học được vinh danh tiếp tục phát huy năng lực, vươn tới những thành tựu học thuật mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển đất nước.

Giải thưởng Khuê Văn Các được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, dành cho các nhà khoa học trẻ không quá 35 tuổi, đang học tập, nghiên cứu hoặc làm việc trong nước và nước ngoài thuộc 6 ngành, liên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Giải thưởng góp phần phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và trọng dụng nhân tài.

Giải thưởng lần thứ 2 năm 2026 được phát động từ ngày 15/6 đến hết ngày 10/9/2026. Ban Tổ chức nhận được 55 hồ sơ đăng ký, được giới thiệu, đề cử từ 37 cơ quan, đơn vị, trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và Ban cán sự Đoàn ở nước ngoài.

Các hồ sơ tập trung vào những vấn đề thực tiễn như hoàn thiện thể chế và pháp luật, đổi mới giáo dục, phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghiên cứu con người, lịch sử và đời sống xã hội Việt Nam.

10 nhà khoa học được trao giải năm nay gồm: Thạc sỹ Nguyễn Thế Đức Tâm, giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Phương, giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sỹ Trần Bình Đại, giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Việt Đức; Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Phú, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao giải triển vọng cho các nhà khoa học trẻ. (Ảnh: Hạnh Quyên/TTXVN)

Các cá nhân tiếp theo là Tiến sỹ Tăng Chánh Tín, giảng viên Khoa Sử-Địa-Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Tiến sỹ Trần Mỹ Hải Lộc, Phó Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sỹ Nguyễn Thị Trang, giảng viên chính Khoa Quản lý phát triển xã hội, Học viện Hành chính và Quản trị công; Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Huyền, giảng viên chính Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Hai nhà khoa học còn lại là Thạc sỹ Nguyễn Hữu Phúc, giáo viên môn Lịch sử, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Huế; Tiến sỹ Dương Tất Thành, Phó Viện trưởng Viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong số 10 cá nhân được vinh danh có 7 tiến sỹ, 3 thạc sỹ và 3 nhà khoa học nữ. Các nhà khoa học có tuổi đời từ 31 đến 35, công tác tại các trường đại học, học viện và cơ sở giáo dục phổ thông ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cá nhân được lựa chọn có nhiều công trình khoa học, sách chuyên khảo, đề tài nghiên cứu và giải pháp có giá trị học thuật, thực tiễn; có công bố khoa học chất lượng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế, đồng thời đạt nhiều thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Mỗi cá nhân đạt Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 2 năm 2026 được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, biểu trưng Giải thưởng và Giấy chứng nhận đạt giải./.