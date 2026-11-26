Ngày 26/11, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng), cho biết địa phương đang phối hợp với công an làm rõ thông tin một giáo viên tại cơ sở mầm non tư thục có hành vi không chuẩn mực với trẻ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền các video phản ánh một cô giáo có hành động thô bạo với bé gái trong lúc cho trẻ uống nước, ép ăn cơm. Khi đưa bé vào phòng vệ sinh, người này có hành động nắm, kéo tay trẻ.

Hình ảnh cô giáo ép bé gái ăn cơm được ghi lại. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi nắm thông tin, UBND phường Thanh Khê cho biết đã phối hợp với Công an phường xác minh và làm việc với cơ sở mầm non, phụ huynh.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định sự việc xảy ra tại một cơ sở mầm non tư thục trên đường Lê Quang Sung. Cơ sở này có 4 lớp với hơn 40 trẻ đang theo học.

UBND phường Thanh Khê đã kiểm tra hồ sơ và các nội dung liên quan. Sau khi có kết luận xác minh của cơ quan công an, địa phương sẽ xử lý vụ việc theo quy định.

Chủ cơ sở nhận trách nhiệm, cho thôi việc giáo viên

Cùng ngày, trao đổi với VietNamNet, bà Phan Thị Thu Thảo, chủ cơ sở, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, đã chủ động kiểm tra camera, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xác minh sự việc.

Cơ sở ghi nhận sự việc xảy ra ngày 17/10 tại nhóm lớp nhỏ. Các đoạn video khác được kiểm tra chưa phát hiện hành vi tương tự.

Cơ sở mầm non nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hồ Giáp

Hiện cơ sở đã cho thôi việc giáo viên có hành vi không chuẩn mực với trẻ trong video. Với hai gia đình có trẻ liên quan, bà Thảo cho biết đã trực tiếp đến xin lỗi, thăm hỏi, động viên và đề nghị đưa các bé đi kiểm tra sức khỏe, tâm lý.

Theo bà Thảo, các gia đình đã chấp nhận lời xin lỗi và đang phối hợp theo dõi tình hình của các bé. Cơ sở cũng tổ chức họp, thông báo sự việc công khai đến phụ huynh toàn trường.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc và nhận trách nhiệm vì chưa sâu sát trong công tác quản lý, giám sát giáo viên, để xảy ra sự việc đáng tiếc này”, bà Thảo chia sẻ.

Bà Thảo cho biết, ngoài giáo viên đã bị cho thôi việc, cơ sở tạm đình chỉ công tác hai giáo viên khác của lớp học trên để phục vụ quá trình xác minh, trong đó, một giáo viên có mặt trong video nhưng không phát hiện hành vi của đồng nghiệp do mỗi người đảm nhận công việc khác nhau.

Theo bà Thảo, hằng tháng, cơ sở đều tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, nhất là kỹ năng chăm sóc và giáo dục trẻ. Sau sự việc, nhóm trẻ đã rà soát lại quy trình đào tạo, tổ chức hoạt động và giám sát nhân sự; đồng thời kiểm tra, bảo quản các video liên quan để phục vụ công tác xác minh.

"Chúng tôi hiểu sự việc xảy ra khiến phụ huynh lo lắng, bức xúc và xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác quản lý. Cơ sở sẽ nghiêm túc khắc phục, không bao che cho cá nhân vi phạm và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc”, bà Thảo nói.